Védelmi működés lépett életbe a Paksi Atomerőmű egyik blokkja miatt

A hibaelhárításon már dolgoznak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 16:11
Fotó: MTI/Kiss Dániel
Életbe lépett az MVM Paksi Atomerőmű egyik blokkjánál az automatikus védelmi működés, így csökkent a blokk villamosteljesítménye. A hibaelhárítás elkezdődött, amely tovább csökkentette a blokk teljesítményét – közölte az Országos Atomenergia-hivatal.

Paks, 2024. szeptember 22. A drónnal készült felvételen nagyfeszültségű vezetékek a Paksi Atomerőmű közelében 2024. szeptember 22-én. MTI/Jánossy Gergely
Fotó: MTI/Jánossy Gergely

Az atomerőmű 4. blokkján augusztus 17-én 4.05-kor automatikus védelmi működés történt, amely 180 MW-tal csökkentette a blokk teljesítményét. A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán, amely következtében a blokk teljesítménye további 80 MW-tal csökkent.

A blokk biztonsága nincs veszélyeztetve, a tevékenységnek környezetre gyakorolt hatása nincs.

Fotó: MTI/Kiss Dániel

