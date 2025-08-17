Védelmi működés lépett életbe a Paksi Atomerőmű egyik blokkja miatt

Életbe lépett az MVM Paksi Atomerőmű egyik blokkjánál az automatikus védelmi működés, így csökkent a blokk villamosteljesítménye. A hibaelhárítás elkezdődött, amely tovább csökkentette a blokk teljesítményét – közölte az Országos Atomenergia-hivatal.

Fotó: MTI/Jánossy Gergely

Az atomerőmű 4. blokkján augusztus 17-én 4.05-kor automatikus védelmi működés történt, amely 180 MW-tal csökkentette a blokk teljesítményét. A szakemberek dolgoznak a hiba elhárításán, amely következtében a blokk teljesítménye további 80 MW-tal csökkent.