Drónnal segítették a tűzoltók munkáját egy erdőtűznél

Az augusztus eleji somogycsicsói erdőtűz egy vágásterületen keletkezett, majd átterjedt a szomszédos, 3-4 éves akácosra. A faállomány az emberek számára átláthatatlan volt, mivel fejmagasságban teljesen zárt voltak a lombok miatt. A talajszinten a gyér vegetáció az aszály miatt teljesen kiszáradt, így a lángok terjedését semmi sem akadályozta. A SEFAG Zrt. Iharosi Erdészeténél dolgozó Felkai Ottó nagy segítséget jelentett a a nagyatádi, pacsai és kaposvári hivatásos tűzoltóknak. Drónnal támogatta a nehéz terepviszonyok közötti oltási munkát – közölte a Sonline.

Fotó: Facebook/SEFAG – somogyi erdők

– Június közepe óta alig esett, az erdőben porzik az út a kocsik mögött. Ilyenkor elég egy cigarettacsikk, egy szikra, és egy kis széllel pillanatok alatt megvan a baj – mondta a portálnak Felkai Ottó, aki, amikor megérkezett a helyszínre, a drónt azonnal a tűz fölé emelte, hogy segítsen a lángok pontos helyének beazonosításában.

A szakember negyven-ötven méteres magasságban reptette a drónt a tűz felett, a mellette álló kárhelyparancsnok pedig a kijelzőn látott kép alapján tudta irányítani az egységeket.

Az oltás több felvonásban zajlott. Első körben a lánggal égő részeket kellett kiszűrni. Később, amikor lement a nap, a drón hőkamerás funkcióval jól látszottak a tűzfészkek és a parázsló foltok. Ezeket bejelölték, a tűzoltók pedig visszamentek és eloltották. A mostani volt az első alkalom, hogy az erdészeti szakember drónt vetett be a tűzoltásban.

– Alapvetően vadgazdálkodási célokra szereztük be: vadkárok felmérésére, állománymegfigyelésre. Menet közben derült ki, hogy tűzoltásnál is rendkívül hasznos lehet – fogalmazott Felkai Ottó. Hozzátette: fentről gyakorlatilag mindent látni lehetett, amire a tűzoltóknak szükségük volt.

