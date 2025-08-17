Videón, ahogy az életükért küzdenek a védett madarak

Súlyos veszélybe került több gólya is egy Fejér vármegye határában található hulladéklerakó környékén. A védett madarak közül több is a hatalmas, fekete fóliával kibélelt víztározókban rekedt, ahonnan önállóan nem tudtak kimenekülni. Az Érdi Civil Állatmentők Alapítvány beszámolója szerint a pusztazámori helyszínre a Duna–Ipoly Nemzeti Park szakemberei irányításával érkeztek, hogy segítsenek a bajba jutott madarakon – közölte a Feol.

Fotó: MTI/EPA/Toms Kalnins

A tározók vizét a nagy melegben algásodás és bűz jellemzi, a fóliás oldalak pedig annyira csúszósak, hogy az állatok könnyen megfulladhatnak, ha egyszer belecsúsznak.

A lerakó környékén ugyan bőséges a táplálék – egerek, békák, patkányok –, de biztonságos ivóvízforrás hiányában a gólyák kénytelenek a veszélyes pocsolyákból inni.

Az alapítvány arra kér mindenkit, hogy aki tud, ajánljon fel erős műanyag ládákat, kagylómedencéket, hordókat vagy bármilyen víztárolásra alkalmas edényeket, hogy biztonságos itatóhelyeket alakíthassanak ki a környéken. Erre nemcsak a gólyáknak, de más madaraknak és vadaknak is nagy szüksége van az aszályos időszakban.

A gólyák védett madarak, sok gyűrűzött példány van a térségben. Az életük azon múlik, hogy időben tudunk-e segíteni

– hangsúlyozták a civil állatmentők.

A madarak mentéséről készült videót ide kattintva megtekinthetik.