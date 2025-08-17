Donald TrumpEgyesült Államokelnök

Fontos bejelentést tett Donald Trump

Az Egyesült Államok elnöke közösségi oldalán tett közzé bejegyzést.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 15:53
Donald Trump Fotó: GAVRIIL GRIGOROV Forrás: POOL
„Nagy előrelépés történt Oroszországgal kapcsolatban. Maradjon velünk!” – írta közösségi oldalán Donald Trump.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

