Brüsszelben kitört a vita Ukrajna EU-csatlakozásáról

A hónap elején közzétett bővítési felülvizsgálat után Kaja Kallas, az Európai Bizottság alelnöke azt mondta, hogy az EU-hoz való csatlakozás folyamata ma gyorsabban halad, mint az elmúlt 15 évben, és szerinte reális cél, hogy 2030-ra új tagokkal bővüljön az unió.

Az EU bővítése olyan politika, amelyet a Bizottság aktívan képvisel. Kallas és Ursula von der Leyen bizottsági elnök egyaránt biztonsági kérdésként kezelik a bővítést.

– írja a The Journal.

Mindez egy hosszabb stagnálási időszakot követően került napirendre, hiszen 2013 – Horvátország csatlakozása – óta nem lépett be új tag az EU-ba. Papíron jelenleg Montenegró, Albánia, Ukrajna, a Moldovai Köztársaság, Szerbia, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Törökország és Grúzia számít hivatalos EU-tagjelöltnek.

Ezek az országok azonban nagyon eltérő fázisban tartanak. Például Törökországgal a csatlakozási tárgyalások 2018 óta szinte teljesen leálltak.

A mai EU-bővítési fórumon Ursula von der Leyen amellett érvelt, hogy a bővítés a változó globális környezetben a stabil Európába való befektetés egyik módja.

A tagállamok és az európai polgárok azonban nem értenek egyhangúan egyet ezzel a megközelítéssel, márpedig az új tag felvételéhez mind a 27 tagállam jóváhagyása szükséges.

Számos tagállam tart az új országok befogadásától, elsősorban a demokrácia helyzete, a jogállamiság és a korrupció miatt felmerülő aggályok okán.

New countries could join the EU in 2030!



Kaja Kallas, the representative for Foreign Affairs of the EU, has said. pic.twitter.com/cqO3RADYnR — NXT EU (@NXT4EU) November 5, 2025

A dán európai ügyekért felelős miniszter, Marie Bjerre ma talán a legélesebben fogalmazta meg ezeket az aggodalmakat, amikor azt mondta: „Őszinte leszek, ezt a kérdést kapom minden alkalommal, amikor egy nyilvános politikai fórumon a bővítésről beszélek. Azt kérdezik: akarunk-e még egy Magyarországot az EU-ban? És elnézést kérek, hogy ennyire nyílt vagyok, de ez az, amit az emberek kérdeznek. Ha Magyarországot nézzük, ez az EU legkorruptabb országa. Problémánk van a sajtószabadsággal, a független igazságszolgáltatással. Hogyan kezeljük ezt?”