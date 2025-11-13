Ukrajna EU-csatlakozását már nem csak a magyar vétó akadályozza

Az Európai Unió évek óta ígéri Ukrajnának, hogy csatlakozhat a „klubhoz”, ám egyre több a kérdőjel: vajon ez megvalósulhat valaha? Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2030 előtt szeretné elérni az uniós tagságot, ám a jobboldali, bővítésellenes erők megerősödésével, valamint a költségvetési félelmek növekedésével több ország is Magyarország álláspontjához közelít. Zelenszkij háborús vezetőként is ambiciózus célokat tűzött maga elé: azt szeretné, ha Ukrajna mielőbb az EU teljes jogú tagjává válna. Az ukrán elnök folyamatosan nyomást gyakorol az európai kormányokra, hogy gyorsítsák fel a csatlakozási folyamatot, amelyet népe áldozatvállalásával igazol.

Zelenszkij azt szeretné, ha Ukrajna mielőbb az EU teljes jogú tagjává válna Fotó: AFP

Az Európai Bizottság legutóbbi értékelése szerint Ukrajna és Moldova az uniós tagjelöltek élvonalába tartozik.

Kaja Kallas külpolitikai vezető szerint reális cél, hogy Ukrajna, Moldova, Albánia és Montenegró 2030-ra csatlakozhasson az unióhoz – számolt be róla a Guardian. Brüsszelben sokan elismerik: az ukrán reformok háborús körülmények között is figyelemre méltóak. Az orosz légitámadások folyamatosan sújtják az ország infrastruktúráját, a gazdaság kimerült, milliók élnek menekültként szerte Európában. Az uniós tisztviselők ugyanakkor továbbra is aggódnak a korrupció miatt, különösen az állami energiaipari vállalat körül kirobbant botrány nyomán.