Ukrajna EU-csatlakozását már nem csak a magyar vétó akadályozza

Az Európai Unió évek óta ígéri Ukrajnának, hogy csatlakozhat a „klubhoz”, ám egyre több a kérdőjel: vajon ez megvalósulhat valaha? Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2030 előtt szeretné elérni az uniós tagságot, ám a jobboldali, bővítésellenes erők megerősödésével, valamint a költségvetési félelmek növekedésével több ország is Magyarország álláspontjához közelít. Zelenszkij háborús vezetőként is ambiciózus célokat tűzött maga elé: azt szeretné, ha Ukrajna mielőbb az EU teljes jogú tagjává válna. Az ukrán elnök folyamatosan nyomást gyakorol az európai kormányokra, hogy gyorsítsák fel a csatlakozási folyamatot, amelyet népe áldozatvállalásával igazol.
Az Európai Bizottság legutóbbi értékelése szerint Ukrajna és Moldova az uniós tagjelöltek élvonalába tartozik.
Kaja Kallas külpolitikai vezető szerint reális cél, hogy Ukrajna, Moldova, Albánia és Montenegró 2030-ra csatlakozhasson az unióhoz – számolt be róla a Guardian. Brüsszelben sokan elismerik: az ukrán reformok háborús körülmények között is figyelemre méltóak. Az orosz légitámadások folyamatosan sújtják az ország infrastruktúráját, a gazdaság kimerült, milliók élnek menekültként szerte Európában. Az uniós tisztviselők ugyanakkor továbbra is aggódnak a korrupció miatt, különösen az állami energiaipari vállalat körül kirobbant botrány nyomán.