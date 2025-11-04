idezojelek
Vélemény

Játszmák az orosz vagyonnal

A pénz szinte direktben öl.

Botos Katalin
2025. 11. 04.
Fotó: Shutterstock

A világ pénzügyi rendszere átalakulási fázisban van. Először is a valutarendszer. A dollár szerepe megkérdőjeleződött, vannak kihívói, más valuták. Nem rendült meg vezető pozíciója a tőkepiacon, ott még a dollár a döntő valutanem. De az áruk forgalmában már részben háttérbe szorították a nemzeti valuták kölcsönös elszámolásán alapuló klíringrendszerek, amelyekhez nincs szükség dollárra. Ugyanakkor az olyan gazdasági szankciók érvényesítése az ellenfelekkel szemben, amelyek dollárt használnak kereskedelmükben, neuralgikus ponttá váltak. Amerika ugyanis minden dollárban történő átutalást ellenőrizni tud, hiszen a SWIFT-rendszer az amerikai jegybank, a Fed szerverein bonyolódik. A tőkeforgalom döntő része, de a kereskedelmi forgalom elszámolásának is jelentős része dollárban történik a világban!

Mindez több mint szakmai kérdés. A világgazdaság erőcentrumai – első helyen Kína – megerősödtek. A pénzforgalmon keresztül, a szankciók érvényesítésével valóságos háború folyik e központok között.

Az Egyesült Államok hatalompolitikai céljait veszélyezteti a dollár szerepének gyengülése. Nem véletlen, hogy Trump elnök élesen kikelt a BRICS-országok külön világvalutát létre hozni kívánó törekvése ellen. 

Vámháborúval fenyegeti meg az alkalmazni szándékozókat. A vámokon keresztüli politikai nyomásgyakorlás egyébként is a világpolitika részéve vált. A pénzügyeknek ez a része csakúgy fegyverként működik, mint a valutanem megválasztása.

És egyre terjed a pénz, mint fegyver felhasználása, kifejezetten és konkrétan háborús célokra is. Mert látjuk, hogy nemcsak a pénzügyek terén, de a harctereken is folynak harcok. Valóságosan! Emberek halnak meg fegyverek által; amelyek azonban pénzbe kerülnek. Itt a pénz szinte direktben öl. Nem babra megy a dolog. Emberéleteket jelent. Azt hiheted, hogy a hazádért halsz meg – holott csak egy fegyverkísérlet kipróbálása folyik, s te vagy az áldozat. Döbbenetes, ha belegondolunk! Aki a háborús szállításokban érdekelt, az érdekelt az eszközök felhasználásában is. Vagyis a háborúban.

Az eszközök azonban, mint mondtuk, pénzbe kerülnek. Minél korszerűbbek, annál többe. A harcterek remek kipróbálói a legkorszerűbb technikának. Olyan korszerű fegyvereket, amelyek felveszik a harcot az orosz eszköztárral, csak az USA tud bevetni. Az európai „hajlandók” egyelőre nem tudnak ilyen eszközöket „termelni”, s a hadiipar felfuttatása mindenképpen időbe kerül.

A korszerű fegyverek készlete viszont kimerül az orosz–ukrán konfliktusban támogató szerepet játszó országokban. Vásárolni kellene az USA-tól. De ehhez – ismét kiemeljük – pénz kell. Az ukránok – egyelőre – nem tudnak fizetni a nekik továbbadott eszközökért. Honnan szerezzen forrást a „hajlandók koalíciója” ehhez az Európai Unióban?

Ez volt az október 23-i csúcstalálkozó témája Brüsszelben. Mivel minden EU-s tagország súlyos pénzhiánnyal küzd, nincs miből biztosítani a fegyverek vásárlásához szükséges eszközöket. Két utat látott maga előtt Brüsszel: közös hitelfelvételt és/vagy az orosz vagyon felhasználását, amit a nyugati bankokban őriznek. Nem sikerült döntést hozni a közös hitelfelvétel kérdésében, sem ezzel kapcsolatban az orosz javak felhasználását illetőleg. A tagországok véleménye megoszlik.

Az alapkérdés: az EU által felveendő kölcsön csak egyhangú döntéssel lenne lehetséges. 

Ezt a magyar vétó megakadályozhatja. 

De vannak önkéntes részvételen alapuló konstrukciók is. Mint a European Peace Facility (az Európai békekeret) támogatása esetén, ahol szó lehetne a huszonhatok különak­ciójáról is. Az Európai Beruházási Bank is felvehetne egyhangúság nélkül kölcsönt. Az EU-csúcs mindenesetre megerősítette Ukrajna katonai támogatásának vállalását. A vezetők megerősítették: készek új uniós hitelfelvételre is 140 milliárd euró nagyságrendben, ha az a tagállamok közötti garanciákkal megoldható. Igaz, az amerikai politika sok bizonytalanságot jelent a pénzpiacokon.

Vannak országok, amelyek minden további nélkül az orosz javak felhasználását is lehetőségnek tartanák. Különösen a lengyel meg az észt kormány a heves támogatója ennek. 

Az orosz állami eszközök elkonfiskálása azonban a tulajdon semmibevételét jelentené, olyan alapelvek felrúgását, amelyeken az egész kapitalista rendszer nyugszik. 

Számos elemző attól tart, hogy ez a külföldi pénzügyi tőke meneküléséhez vezetne az európai pénzügyi intézményekből. Az Európai Központi Bank is tart ettől. Mások ugyanazt mondják, hogy de hát nincs túl sok biztonságos hely, ahová elvihetnék a pénzüket a befektetők.

A vagyonelkobzás mindenképpen erősen megosztó. Ehelyett olyan konstrukciókban gondolkodnak, ahol csak egyfajta jóvátételi fedezet lenne az orosz vagyon. Az eszközök kölcsön formájában lennének Ukrajna számára rendelkezésre bocsáthatók. Az orosz eszközök továbbra is befagyasztott állapotban maradnak, amíg Oroszország nem fejezi be a háborút, és nem fizet térítést az okozott károkért. E jogi megoldás részletei azonban nem tisztázódtak. Ezért Bel­gium, ahol az orosz vagyon jelentős részét kezelik, nem értett egyet az ilyen megoldással.

Nyilván a legideálisabb megoldás a háború mielőbbi befejezése lenne. Nem kérdés, hogy hazánk ennek legfőbb szorgalmazója.

A szerző közgazdász, professor emerita

