Épp ellenkezőleg?

Ez a váratlan megállapítás több kérdést vet föl. Mindenekelőtt, hogy a közrendre felügyelő mindenki által jóváhagyott és ezért kötelezően megbízott szerv miért lenne a Jó (vagy a Jó hiteles képviselete)? Ha például a törvény lenne a Jó, bár nem feltétlenül a közlekedésrendészeté, akkor elfogadható lenne egy óvatos asszociáció. Nem tudjuk továbbá, hogy a rendőr helyesen ítélte-e meg a helyzetet. Nem tudjuk, hogy a hajléktalan esetleg nem heccből, a zsebébe rejtett kis teásflakonból mímelte-e azt, hogy vizel, és voltaképp csak tréfáról volt-e szó? Miért ment itt feledésbe Platón elgondolása, hogy az állam rendjét a bölcsesség kell irányítsa, az őrök az állam rendjét csupán fenntartják, és erényük a bátorság, azonban semmi esetre sem azonosíthatók a jóval. A rosszra vonatkozóan talán Dante felosztását idézhetnénk fel, aki szerint a leggonoszabbak azok, akik jóakaróik elárulói. A hajléktalan miért testesítené meg a berlini vagy az európai civilizáció gonosztevőit? A hajléktalanok nem inkább a kárvallottak és vesztesek, akik esetleg betegek és éppen a reményt szomjúhozzák? Az sem világos, miért ment feledésbe Zénon apóriája ennél a szövegnél, hiszen ismerjük a paradoxont, hogy Akhilleusz, ha előnyt adott neki, akkor nehezen éri utol a teknőst (amíg behozza a köztük meglévő távolságot, addig a teknős továbbhalad, és így tovább). Hiszen ez a fürge rendőr és a hajléktalan ugyanebben a helyzetben van!

Olybá tűnik, hogy az ünnepi beszéd szónoka miután módszeresen sorba rendezte az ezredvégi nehézségeket, a kilátástalanság vízióitól megbabonázva arra a következtetésre jutott, hogy megoldhatatlan válságban vagyunk, jöhet az egész hóbelevancra lakat, nincs remény… De hát a remény a gyermek! Egy helyütt Rómeó mondja a derék Benvoliónak: Ki megvakul, az sem feledheti/ Szemevilága régi, drága kincsét.

Végül arra kell emlékeznünk, ha a nekünk kimért arasznyi idő és a személyes felelősség korlátai miatt a felmentés örvényébe is csábítana a hagyomány (itt ismét Szophoklésztől idézve): Nem születni a legnagyobb boldogság, de a második/ Megszületve hamar megint/ Visszasüllyedni ahonnan jöttünk; másként beszél Akhilleusz, amikor Odüsszeusz az alvilágba merészkedik, és a halott hős isteni tetteit és az odafönt ráháramló dicsfényt neki szóba hozza: Csak ne dicsérd a halált nékem soha, fényes Odüsszeusz./ Napszámban szivesebben túrnám másnak a földjét,/ egy nyomorultét is, kire nem szállt gazdag örökség,/ mint hogy az összes erőtlen holt fejedelme maradjak. Ami ebből számunkra megszívlelendő: ha borzongatóan kifejezőek is, a reménytelenséget leíró szövegek nem feltétlenül a legjobbak, legalábbis amennyiben az irodalomhoz a Homérosz által kezdeményezett horizont szerint viszonyulunk. Vagy ha Attilára gondolunk (ó, irgalom Atyja!): ő is fel-alá járkált Szárszón a peronok között, s bár a kilátástalant választotta, nem anélkül, hogy előtte levelet ne írt volna Flórának…