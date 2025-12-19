Épp ellenkezőleg?

A kialakult hagyomány szerint, az irodalmi Nobel-díj átadása előtt a stockholmi akadémiai könyvtárban hangzott el Krasznahorkai László ünnepi beszéde. Az előadást nagy figyelem és a későbbiekben szerteágazó elismerés övezte, noha advent időszakában, a remény vasárnapján éppen a reménytelenségről szólt. A sok méltatással szemben úgy gondolom, hogy Krasznahorkai felszólalása váratlan csalódást keltett. Az előadás oldottnak és iróniával csipkézettnek tűnt, mint aki biztos fölénnyel uralja a választott témát, ám valójában a beszéd dolgavégezetlennek bizonyult. Mindjárt az egész esemény diszpozíciója vitatható, ahogy önmagát magaslatra helyezte (egy szűkös toronyszobába, ahol a beszéd készült), de az olcsó fenyődeszkákból hevenyészett, alig kifűthető cella – ha ténylegesen ilyen is – kimódoltnak hatott, miközben egy nagy összeggel járó díj várományosaként kifogástalan szmokingban állt az emelvényre. Ellentmondásos volt a beszéd helyszíne, a kedves fényű akadémiai könyvtár, hiszen az előadás arról szólt, hogy az ott sorakozó könyvekben leírtak érvényüket vesztették. De a szokatlan körülmények esetleg igazolást nyerhetnek, netán nem is ez a lényeg…
A szöveg kulcsa a Théseus-általános című Krasznahorkai-elbeszélésnek egy Berlinben játszódó mozzanata (ami ugyancsak egy akadémiai beszédben hangzik el, mintegy irodalmi előképe a valós stockholmi estének). Pontosabban ez a berlini történet lehetőséget kínált arra, hogy megvilágítsa Krasznahorkai gondolatmenetét, és allegóriája legyen a reményvesztettségnek. Mellbevágó gondolati kísérlet volt: miközben éppen arra készülődtünk, hogy az adventi koszorún a remény gyertyáját föllobbantsuk, a stockholmi akadémiai könyvtárban az egyetlen művészeti Nobel-díj átadásakor – a Gesamtkunstwerk nevében is? – Krasznahorkai gyertyaoltó beszédében minden remény lehetősége kihunyt… Miként történhetett ez, milyen gondolatmenet igazolhatna ilyesmit?
Azon felül Madách, Nietzsche, Heidegger, különösen utóbbi ezt a kérdést tényleges aggodalommal, sokkal nagyobb eszköztárral és kitekintéssel már fölvetette. De velük nem foglalkozott Krasznahorkai. Ha a beszédet leegyszerűsítjük, három lépésre bontva arról szólt, hogy az eddigi kultúrának befellegzett (és szélesebb értelemben a társadalmi vonatkozásoknak, a tudományfelfogásnak, a civilizációs berendezkedésnek is vége), voltaképpen ezzel a beszéddel lezárja az eddigi európai kultúrtörténetet, és mi, a hallgatói egész nyugodtan lakatot tehetünk rá.
