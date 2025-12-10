Krasznahorkai LászlóNobel-díjGyulagyula polgármester

Nem mindennapi módon ünnepelték Krasznahorkai Lászlót Gyulán

A világhírű szerző szerdán vette át a Nobel-díjat, a szülővárosában pedig különleges programsorozat vette kezdetét. Mindennek keretében Krasznahorkai Lászlóról egy könyvtárat is elneveznek.

Német Dániel
2025. 12. 10. 21:22
Fotó: Lehoczky Péter /Beol
Gyulán Krasznahorkai László tiszteletére Nobel-hetet hívtak életre, és miként a Beol beszámolójában olvasható, számos programot szerveztek, illetve szerveznek az író tiszteletére ezekben a napokban. Ennek az eseménysorozatnak a keretében rendezték meg a szerdai programot is a Vigadóban, ahova idősebbek és fiatalok egyaránt eljöttek, és megtöltötték a széksorokat.

Krasznahorkai László
Krasznahorkai László szerdán vette át a Nobel-díjat (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség)

Nem véletlen a nagy öröm, ez az első alkalom, hogy egy gyulai születésű ember Nobel-díjban részesült. Mielőtt az ünneplők élőben követték volna, miként veszi át Krasznahorkai László a kitüntetést, Breier Ádám, a szerzőről készített A báró hazatér című dokumentumfilmjét is levetítették.

Görgényi Ernő, Gyula polgármestere a Beolnak elmondta,

már az is óriási jelentőségű volna, ha az író egyszerűen gyulai születésű lenne, de még ennél is jóval többről van szó. Krasznahorkai László Gyulát, a város szellemiségét, helyszíneit, gyulai figurákat jelenített meg a regényeiben, ezáltal a világirodalom krémjébe került a város.

Zámori Ida, az Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium főigazgatója a cikkben kifejtette, óriási megtiszteltetés, hogy a gyulai Nobel-hét programjaihoz iskolájuk is csatlakozhatott. Krasznahorkai László 1968 és 1972 között az Erkel Ferenc Gimnázium diákja volt és a Nobel-díja és a munkássága egy olyan nemzetközi körforgásba kapcsolja be a várost és az iskolát, amely a kultúra és az irodalom kedvelői számára igazi pezsgést jelenthet.

Csütörtökön az iskolai könyvtárt nevezik el Krasznahorkai Lászlóról, a névadó ünnepséggel is tisztelegnek az író munkássága előtt.

 

