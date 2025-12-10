Krasznahorkai László átvette a Nobel-díjat – kövesse nálunk élőben! + videó

Idén Krasznahorkai László magyar írónak ítélték az irodalmi Nobel-díjat Alfred Nobel halálának évfordulóján, amelynek átadóját a Magyar Nemzet internetes oldalán élőben követheti.

Krasznahorkai László (középen) a Nobel-díj átadásán

A fizikai Nobel-díjat John Clarke, Michel Devoret és John M. Martinis kapza az elektromos áramkörökben végzett kvantummechanikai felfedezéseikért. Az Egyesült Államokban dolgozó három tudós eredményei lehetőséget teremtettek a következő generációs kvantumtechnológia fejlesztésére, beleértve a kvantumkriptográfiát, a kvantumszámítógépeket és a kvantumérzékelőket. A kitüntetés 11 millió svéd koronával (388 millió forinttal) jár, amelyet a tudósok között egyenlő arányban osztanak fel.

Krasznahorkai László (középen) a többi Nobel-díjas között

A kémiai díjat Susumu Kitagawa, Richard Robson és Omar M. Yaghi vehette át a fém-organikus hálózatok fejlesztéséért. A három tudós a nyolcvanas évek végén olyan molekuláris szerkezeteket hozott létre, amelyek nagy porozitásúak, és amelyeken keresztül gázok és más vegyi anyagok áramolhatnak. Ezek az úgynevezett fémorganikus térhálók alkalmasak bizonyos anyagok megkötésére és tárolására. Felhasználhatók a sivatagi levegőből vízgyűjtésre, a szén-dioxid megkötésére, mérgező gázok tárolására vagy kémiai reakciók katalizálására. A fizikai Nobel-díjhoz hasonlóan ez a kitüntetés is 11 millió svéd koronával jár, amelyet a tudósok között szintén egyenlő arányban osztanak fel.

A svéd király és az idei Nobel-díjasok

Az idei orvosi-élettani Nobel-díjat Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell amerikai, valamint Szakagucsi Simon japán tudós kapta a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért. A három tudós azonosította az immunrendszer biztonsági őreit, a regulációs T-sejteket, amelyek megakadályozzák, hogy immunsejtjeink saját szervezetünket támadják.

Eredményeik reményt nyújtanak

az autoimmun betegségek kezelésére vagy gyógyítására,

hatékonyabb rákkezeléseket tehetnek lehetővé,

és segítségükkel megelőzhetők lehetnek a súlyos szövődmények az őssejtátültetések után.

Krasznahorkai László a többi Nobel-díjassal együtt a díjátadón

Krasznahorkai László író kapta az irodalmi Nobel-díjat. A Sátántangó című kötete 1985-ben jelent meg, ahol a letört, nyomorult emberek csoportját ábrázolta, művéből 1994-ben a orgatókönyve alapján Tarr Béla forgatott világhírű filmet. Második műve, Az ellenállás melankóliája egy alföldi kisvárosban játszódik, ahová vándorcirkusz érkezik. A regény megjelenése után Susan Sontag amerikai kritikus Krasznahorkait az „apokalipszis mesterévé” koronázta. A Háború és háború című regényében a levéltáros Korin György New Yorkba, a „világ közepébe” utazik, hogy egy az archívumban felfedezett rejtélyes eposzt bemutathasson a világnak.