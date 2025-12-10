Rendkívüli

Krasznahorkai László átvette a Nobel-díjat – kövesse nálunk élőben! + videó

Nobel-díjKrasznahorkai LászlóAlfred Nobel

Krasznahorkai László átvette a Nobel-díjat – kövesse nálunk élőben! + videó

Minden évben az alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át az elismeréseket.

Munkatársunktól
2025. 12. 10. 15:46
Fotó: JONATHAN NACKSTRAND Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Idén Krasznahorkai László magyar írónak ítélték az irodalmi Nobel-díjat Alfred Nobel halálának évfordulóján, amelynek átadóját a Magyar Nemzet internetes oldalán élőben követheti

Stockholm, 2025. december 10. Krasznahorkai László író (k), mielőtt átveszi az életművével elnyert irodalmi Nobel-díjat a 2025-ös Nobel-díjak átadási ünnepségén a stockholmi hangversenyteremben 2025. december 10-én. Mellette balról az orvosi-élettani Nobel-díjas Szakagucsi Simon japán immunológus, jobbról a közgazdasági Nobel-emlékdíj kitüntetettje, Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész. MTI/Koszticsák Szilárd
Krasznahorkai László (középen) a Nobel-díj átadásán (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség)

A fizikai Nobel-díjat John Clarke, Michel Devoret és John M. Martinis kapza az elektromos áramkörökben végzett kvantummechanikai felfedezéseikért. Az Egyesült Államokban dolgozó három tudós eredményei lehetőséget teremtettek a következő generációs kvantumtechnológia fejlesztésére, beleértve a kvantumkriptográfiát, a kvantumszámítógépeket és a kvantumérzékelőket. A kitüntetés 11 millió svéd koronával (388 millió forinttal) jár, amelyet a tudósok között egyenlő arányban osztanak fel.

Stockholm, 2025. december 10. Krasznahorkai László író (k), mielőtt átveszi az életművével elnyert irodalmi Nobel-díjat a 2025-ös Nobel-díjak átadási ünnepségén a stockholmi hangversenyteremben 2025. december 10-én. Mellette balról az orvosi-élettani Nobel-díjas Szakagucsi Simon japán immunológus (b2), jobbról a közgazdasági Nobel-emlékdíj kitüntetettje, Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész (j2). MTI/Koszticsák Szilárd
Krasznahorkai László (középen) a többi Nobel-díjas között (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség)

A kémiai díjat Susumu Kitagawa, Richard Robson és Omar M. Yaghi vehette át a fém-organikus hálózatok fejlesztéséért. A három tudós a nyolcvanas évek végén olyan molekuláris szerkezeteket hozott létre, amelyek nagy porozitásúak, és amelyeken keresztül gázok és más vegyi anyagok áramolhatnak. Ezek az úgynevezett fémorganikus térhálók alkalmasak bizonyos anyagok megkötésére és tárolására. Felhasználhatók a sivatagi levegőből vízgyűjtésre, a szén-dioxid megkötésére, mérgező gázok tárolására vagy kémiai reakciók katalizálására. A fizikai Nobel-díjhoz hasonlóan ez a kitüntetés is 11 millió svéd koronával jár, amelyet a tudósok között szintén egyenlő arányban osztanak fel.

Stockholm, 2025. december 10. Résztvevők és díjazottak a 2025-as Nobel-díjak átadási ünnepségén a stockholmi hangversenyteremben 2025. december 10-én. Balról az első sorban az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László író (j4). MTI/Koszticsák Szilárd
A svéd király és az idei Nobel-díjasok (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség)

Az idei orvosi-élettani Nobel-díjat Mary E. Brunkow és Fred Ramsdell amerikai, valamint Szakagucsi Simon japán tudós kapta a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért. A három tudós azonosította az immunrendszer biztonsági őreit, a regulációs T-sejteket, amelyek megakadályozzák, hogy immunsejtjeink saját szervezetünket támadják.

Eredményeik reményt nyújtanak

  • az autoimmun betegségek kezelésére vagy gyógyítására,
  • hatékonyabb rákkezeléseket tehetnek lehetővé,
  • és segítségükkel megelőzhetők lehetnek a súlyos szövődmények az őssejtátültetések után.
Shimon Sakaguchi (C) attends the Nobel Prize award ceremony at a concert hall in Stockholm, Sweden on December 10, 2025. Sakaguchi is a Japanese immunologist best known for discovering regulatory T cells and explaining their role in the immune system, and was jointly honored with the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2025. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Pool for Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Krasznahorkai László a többi Nobel-díjassal együtt a díjátadón (Fotó: POOL FOR YOMIURI / Yomiuri)

Krasznahorkai László író kapta az irodalmi Nobel-díjat. A Sátántangó című kötete 1985-ben jelent meg, ahol a letört, nyomorult emberek csoportját ábrázolta, művéből 1994-ben a orgatókönyve alapján Tarr Béla forgatott világhírű filmet. Második műve, Az ellenállás melankóliája egy alföldi kisvárosban játszódik, ahová vándorcirkusz érkezik. A regény megjelenése után Susan Sontag amerikai kritikus Krasznahorkait az „apokalipszis mesterévé” koronázta. A Háború és háború című regényében a levéltáros Korin György New Yorkba, a „világ közepébe” utazik, hogy egy az archívumban felfedezett rejtélyes eposzt bemutathasson a világnak. 

A Báró Wenckheim hazatér című, 2016-os művében a hangsúly a hazatérésen van. Az irodalmi hagyományokkal szívesen játszó Krasznahorkai Dosztojevszkij egyik hősét idézi meg a reménytelenül szerelmes, szerencsejáték-függő báróban, aki az Argentínában töltött évek után hazafelé tart Magyarországra. A regény csúcspontja, amely sok szempontból komikus csúcspont is, a helyi közösség által a bárónak rendezett örömteli fogadás, amelyet a melankolikus főszereplő minden áron el akar kerülni. Ezekhez az apokaliptikus eposzokhoz egy ötödik mű is hozzáadható: a 2021-ben megjelent Herscht 07769, amelyet a német társadalmi zavargások pontos ábrázolása miatt a kortárs német irodalom egyik legnagyobb regényének tartanak.

Krasznahorkai szemléletes és látomásos életműve az apokaliptikus borzalom közepette is képes kiemelni a művészet erejét. Az író évtizedek óta világszerte elismert, most pedig hivatalosan is az irodalom legnagyobbjai közé került. 

Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdász kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat „az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért”. A díj egyik felét Joel Mokyrnak ítélték oda „a technológiai fejlődésen keresztüli fenntartható növekedés előfeltételeinek azonosításáért”, a másik felét pedig közösen Philippe Aghionnak és Peter Howittnak „a kreatív romboláson keresztüli fenntartható növekedés elméletéért”. Joel Mokyr történelmi forrásokat használt fel annak feltárására, hogy a fenntartható növekedés miért vált az új normává. Philippe Aghion és Peter Howitt szintén a fenntartható növekedés mögött meghúzódó mechanizmusokat vizsgálta. Egy 1992-es cikkükben matematikai modellt alkottak az úgynevezett kreatív rombolásra: amikor egy új és jobb termék jelenik meg a piacon, a régebbi termékeket értékesítő vállalatok veszítenek.

A béke Nobel-díjat María Corina Machado venezuelai politikus kapta a demokráciáért és az emberi jogokért folytatott békés küzdelméért, de a díjat lánya vette át Oslóban, mivel Machado fenyegetések miatt titkos helyen tartózkodik.

A Nobel-békedíjat Oslóban adták át, míg a többi kitüntetést Stockholmban, ahol XVI. Károly Gusztáv svéd király személyesen köszöntötte a díjazottakat. Az esemény nemcsak tudományos és irodalmi szempontból kiemelkedő, hanem világszerte jelentős presztízst képvisel, ahol minden mozdulatnak, szónak és gesztusnak meghatározott helye van. A Nobel-díjátadó tökéletesen megtervezett esemény, ahol a díjazottak lépéseit, meghajlásait és a királlyal való kézfogást is előre gyakorolják.

Az oklevél átvételekor szigorú szabályok érvényesülnek, például a kézfogás időtartama, a meghajlás mértéke sem mindegy. A protokoll egyik szigorúan betartandó szabálya, hogy a svéd uralkodó, XVI. Károly Gusztáv soha nem fordíthat hátat a díjazottaknak.

A beszédek előre bekért szövegek alapján zajlanak, kerülve a politikai tartalmat, a személyeskedést és a harsány humort, hogy a figyelem az emberi teljesítményre és a tudomány, művészet értékére összpontosuljon.

Borítókép: Krasznahorkai László magyar író az idei Nobel-díjátadón ((Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu