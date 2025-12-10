Nobel-díjhagyományKrasznahorkai László

Szigorú etikett és több mint százéves hagyomány: minden, amit tudni érdemes a Nobel-díj átadójáról

Krasznahorkai László ma, Alfred Nobel halálának évfordulóján veheti át irodalmi Nobel-díját Stockholmban a Koncertteremben, ahol a svéd király, XVI. Károly Gusztáv személyesen fogadja a díjazottakat. Az esemény világszerte kiemelkedő presztízsű, szinte szakrális ceremónia, ahol minden mozdulatnak és gesztusnak előre meghatározott rendje van.

2025. 12. 10. 14:45
A világ egyik legelismertebb kitüntetését minden évben december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át a korábban bejelentett díjazottaknak, köztük idén a magyar író, Krasznahorkai Lászlónak is. A díjátadó minden évben a nemzetközi tudományos és kulturális élet kiemelkedő eseménye. A békedíjat az oslói városházán adják át, míg a többi díjat a stockholmi Koncertteremben, ahol a svéd király, XVI. Károly Gusztáv személyesen köszönti a díjazottakat – emlékeztet a Pannon RTV.

A Nobel-díjat Alfred Nobel svéd feltaláló alapította 1895-ben azzal a céllal, hogy elismerjék az emberiség javára tett kiemelkedő teljesítményeket. 

Az első díjátadó 1901-ben volt, és azóta a tudományos és kulturális élet legnagyobb nemzetközi elismerésévé vált, ceremóniája pedig több mint egy évszázada változatlan menetrend szerint zajlik.

Szigorú etikett és több mint százéves hagyomány

Az esemény nemcsak tudományos és irodalmi szempontból kiemelkedő, hanem világszerte jelentős presztízst képvisel, szinte szakrális ceremónia, ahol minden mozdulatnak, szónak és gesztusnak meghatározott helye van.

A Nobel-díj ceremóniája több mint százéves rítus, ahol a visszafogottság, csend és figyelem a tisztelet legmagasabb formája. A férfiaknak fekete frakk, fehér mellény és csokornyakkendő, a hölgyeknek hosszú estélyi ruha a kötelező viselet; az egyéniség csak az etikett keretein belül érvényesülhet – hívja fel a figyelmet a Demokrata.

A Nobel-díjátadó tökéletesen megtervezett esemény, ahol a díjazottak lépéseit, meghajlásait és a királlyal való kézfogást is előre gyakorolják. 

Az oklevél átvételekor szigorú szabályok érvényesülnek, például a kézfogás időtartama, a meghajlás mértéke sem mindegy. A protokoll egyik szigorúan betartandó szabálya, hogy a svéd uralkodó, XVI. Károly Gusztáv soha nem fordíthat hátat a díjazottaknak.

A beszédek előre bekért szövegek alapján zajlanak, kerülve a politikai tartalmat, a személyeskedést és a harsány humort, hogy a figyelem az emberi teljesítményre és a tudomány, művészet értékére összpontosuljon.

Az idei Nobel-díjasok áttekintése

A fizikai Nobel-díjat Clarke, Devoret és Martinis kapja az elektromos áramkörökben végzett kvantummechanikai felfedezéseikért, a kémiai díjat Kitagawa, Robson és Yaghi a fém-organikus hálózatok fejlesztéséért, a fiziológiai és orvostudományi díjat Brunkow, Ramsdell és Sakaguchi az immun-tolerancia mechanizmusainak feltárásáért.

Budapest, 2025. május 24. Karikó Katalin kiállított Nobel-díja a 28. Múzeumok Majálisa rendezvényen a Magyar Nemzeti Múzeumban 2025. május 24-én. A kétnapos eseményen az épület és kiállításai ingyenesen látogathatók, a kültéri sátrakban pedig az ország különböző pontjairól érkező, csaknem 100 múzeummal és kiállítóval ismerkedhetnek meg az érdeklődők május 24-én és 25-én. MTI/Lakatos Péter
Az idei irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László kapta, akinek „szemléletes és látomásos életműve az apokaliptikus borzalom közepette is képes kiemelni a művészet erejét”. A magyar író évtizedek óta világszerte elismert, most pedig hivatalosan is az irodalom legnagyobbjai közé került.

A béke Nobel-díjat María Corina Machado venezuelai politikus kapja a demokráciáért és az emberi jogokért folytatott békés küzdelméért, de a díjat lánya veszi át Oslóban, mivel Machado fenyegetések miatt titkos helyen tartózkodik.

A közgazdasági Nobel-emlékdíjat Joel Mokyr, Philippe Aghion és Peter Howitt kapták a gazdasági növekedés és az innováció új szintű megértéséért.

Az eseményről a Magyar Nemzet élő, frissülő közvetítésben számol be.

