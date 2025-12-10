Szigorú etikett és több mint százéves hagyomány: minden, amit tudni érdemes a Nobel-díj átadójáról

A világ egyik legelismertebb kitüntetését minden évben december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át a korábban bejelentett díjazottaknak, köztük idén a magyar író, Krasznahorkai Lászlónak is. A díjátadó minden évben a nemzetközi tudományos és kulturális élet kiemelkedő eseménye. A békedíjat az oslói városházán adják át, míg a többi díjat a stockholmi Koncertteremben, ahol a svéd király, XVI. Károly Gusztáv személyesen köszönti a díjazottakat – emlékeztet a Pannon RTV.

Krasznahorkai László magyar író Forrás: AFP/Bridgeman Images

A Nobel-díjat Alfred Nobel svéd feltaláló alapította 1895-ben azzal a céllal, hogy elismerjék az emberiség javára tett kiemelkedő teljesítményeket.

Az első díjátadó 1901-ben volt, és azóta a tudományos és kulturális élet legnagyobb nemzetközi elismerésévé vált, ceremóniája pedig több mint egy évszázada változatlan menetrend szerint zajlik.

Szigorú etikett és több mint százéves hagyomány

Az esemény nemcsak tudományos és irodalmi szempontból kiemelkedő, hanem világszerte jelentős presztízst képvisel, szinte szakrális ceremónia, ahol minden mozdulatnak, szónak és gesztusnak meghatározott helye van.

A Nobel-díj ceremóniája több mint százéves rítus, ahol a visszafogottság, csend és figyelem a tisztelet legmagasabb formája. A férfiaknak fekete frakk, fehér mellény és csokornyakkendő, a hölgyeknek hosszú estélyi ruha a kötelező viselet; az egyéniség csak az etikett keretein belül érvényesülhet – hívja fel a figyelmet a Demokrata.

A Nobel-díjátadó tökéletesen megtervezett esemény, ahol a díjazottak lépéseit, meghajlásait és a királlyal való kézfogást is előre gyakorolják.

Az oklevél átvételekor szigorú szabályok érvényesülnek, például a kézfogás időtartama, a meghajlás mértéke sem mindegy. A protokoll egyik szigorúan betartandó szabálya, hogy a svéd uralkodó, XVI. Károly Gusztáv soha nem fordíthat hátat a díjazottaknak.

A beszédek előre bekért szövegek alapján zajlanak, kerülve a politikai tartalmat, a személyeskedést és a harsány humort, hogy a figyelem az emberi teljesítményre és a tudomány, művészet értékére összpontosuljon.