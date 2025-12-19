Vége az ingyen kívánságoknak Rómában

Jegyet kell váltaniuk azoknak, akik a lehető legközelebbről akarják megcsodálni a Trevi-kutat, vagyis le akarnak sétálni a lépcsőin a medence széléig, hogy onnan dobjanak be aprópénzt a vízbe – jelentette be Roberto Gualtieri római főpolgármester a Capitoliumi Múzeumban tartott pénteki sajtótájékoztatóján. A díjköteles időszak minden nap reggel kilenctől este tíz óráig lesz érvényben. A jegyváltás nem vonatkozik a Trevi-kút előtti tér más részére, ahonnan szintén meg lehet tekinteni a műemléket.

Ókeánosz szobra a Trevi-kútnál Fotó: Tomas Castelazo / Wikipédia

A legnépszerűbb hiedelem szerint, ha valaki jobb kézzel, a bal válla felett dob egy érmét a kútba, azzal biztosítja, hogy élete során legalább még egyszer visszatér az Örök Városba. Az érmedobálás persze az igaz szerelem és egy jó házasság megtalálásához is kapcsolódik.

A Rómában és az olasz fővároshoz tartozó lakókörzetben élők számára továbbra is ingyenes marad a Trevi-kút meglátogatása lakcímük igazolásával. A főpolgármesteri hivatal adatai szerint az Örök Város legnagyobb és legismertebb szökőkútjához idén január elseje és december nyolcadika között csaknem kilencmillióan látogattak el: a kút előtti téren naponta harmincezren tartózkodtak, de volt olyan nap is, amikor hetvenezren szorongtak a téren.

Róma elöljárója szerint a jegyváltás a tér használhatóságának biztosítását szolgálja, a látogatók védelmét, valamint a minőségi turisztikai szolgáltatást, mivel így a Trevi-kutat nyugodtan, lökdösődés és tömeg nélkül tudják megnézni az oda érkezők. A számítások szerint a jegyrendszer bevezetése évi hat és fél millió euró bevételt jelenthet a városnak.

A világhírű műemlék mellett fizetőssé válik az olasz főváros további öt, eddig a turistáknak ingyenes helyszíne:

Maxentius császár villája a Via Appia Antica régészeti parkjában, a Napóleon múzeum, a Giovanni Baracco antik szoborgyűjtemény, a Carlo Bilotti kortárs képzőművészeti múzeum a Borghese-villában és az ugyanott található Pietro Canonica Múzeum. Mindegyikbe fejenként öt euró lesz a belépés.

Roberto Gualtieri bejelentette, hogy miközben a turistáknak több helyszínen kell majd jegyet váltaniuk, a rómaiak számára minden városi múzeum és régészeti emlék ingyenes lesz február elsejétől. Korábban a Pantheonnál vezettek be kötelező jegyvásárlást a turisták számára, a belépő 2023 júliusától fejenként öt euróba kerül.

Borítókép: Trevi-kút Forrás: Wikipédia