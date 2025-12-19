kulturális és innovációs minisztériumkormányCsoóri Sándor Program

Folytatódik a Csoóri Sándor Program 2026-ban is

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) 2026-ra is meghirdeti a Csoóri Sándor Programot, amely a Kárpát-medence teljes területén támogatja a népi kultúra élő közösségeit. A keret 1,9 milliárd forint.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 22:16
– Magyarország kormánya kiemelt nemzetstratégiai feladatának tekinti a magyar népi kultúra közösségteremtő erejének megőrzését és megerősítését, valamint a hagyományos tudás átadásának biztosítását a következő generációk számára – közölte a KIM.

A Csoóri Sándor Program célja a hazai és külhoni magyar, valamint nemzetiségi néptáncegyüttesek, népzenei együttesek, népdalkörök, táncházak és tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai munkájának fejlesztése, a tudásátadás és az utánpótlás-nevelés elősegítése, valamint a közösségek hosszú távú megerősítése. 

A támogatások hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar népi kultúra értékei széles körben beépüljenek a helyi közösségi életbe, és alapértékként legyenek jelen a mindennapokban.

Kiemelték: az elmúlt 15 évben 650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg, és a kormány csak a kultúra területén további 850 milliárd forintnyi fejlesztést tervez.

A Csoóri Sándor Program kiemelten támogatja az élőzenés táncházakat, a néptánc- és népzenei utánpótlás-nevelést, a közösségi rendezvényeket, a viseletek és hangszerek beszerzését és felújítását, valamint a népi kézműves mesterségekhez kapcsolódó tudásátadási programokat. 

A pályázók köre kiterjed a határon túli, Kárpát-medencei és moldvai magyar közösségekre, ezzel is erősítve a nemzeti kulturális összetartozást és a közös hagyományokra épülő együttműködéseket, hozzájárulva ahhoz, hogy a magyar népi kultúra élő, átörökíthető és közösségformáló erő maradjon a jövőben is. 

Az igények beadásának határideje: 2026. január. 15. 16 óra. Bővebb információt a pályázattal kapcsolatban itt lehet olvasni.

 

