82 éves korában meghalt Joanna Trollope, a családregények királynője

Joanna Trollope-t olvasótábora és kritikusai is a családregények nagyasszonyaként méltatták, mivel művei jellemzően a középosztálybeli családok életét és emberi viszonyait ábrázolták, visszatérő motívumai közé tartozott a jellegzetes angol életet és az egyházi hierarchia bemutatása. Színvonalas lektűrirodalmat írt, rajongótábora Magyarországon is nagyon jelentős

Joanna Trollope 82 éves volt

Trollope több mint öt évtizedes pályája során 22 regényt írt, köztük A pap felesége, a Porcelánéletek és a Sógornők című műveket, egy alkalommal pedig Jane Austen klasszikusát is feldolgozta azonos, Értelem és érzelem című művében, mai környezetbe helyezve a XVIII. századi történetet. Könyvei több mint 25 nyelven jelentek meg, több alkotását pedig televízióra is adaptálták. Caroline Harvey álnéven tíz történelmi regénye is napvilágot látott.

Az írónő 1996-ban a brit lovagrend tiszti, 2019-ben pedig parancsnoki kitüntetését is kiérdemelte. Ügynöke közleményében nagyra becsült és széles körben olvasott szerzőként méltatta, akit családja, barátai és olvasói gyászolnak.