gyászBalázs PéterSzigligeti Színház
magyarmagyar

82 éves korában meghalt Joanna Trollope, a családregények királynője

Csütörtökön, oxfordshire-i otthonában elhunyt Joanna Trollope brit regényíró – jelentette be a brit írónő családja.

Munkatársunktól
2025. 12. 12. 14:15
Joanna Trollope élete során 22 regényt, és 10 történelmi témájú művet írt. Forrás: Youtube
Joanna Trrollope élete során 22 regényt, és 10 történelmi témájú művet írt. Forrás: Youtube
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Joanna Trollope-t olvasótábora és kritikusai is a családregények nagyasszonyaként méltatták, mivel művei jellemzően a középosztálybeli családok életét és emberi viszonyait ábrázolták, visszatérő motívumai közé tartozott a jellegzetes angol életet és az egyházi hierarchia bemutatása. Színvonalas lektűrirodalmat írt, rajongótábora Magyarországon is nagyon jelentős

Joanna Trollope 82 éves volt

Trollope több mint öt évtizedes pályája során 22 regényt írt, köztük A pap felesége, a Porcelánéletek és a Sógornők című műveket, egy alkalommal pedig Jane Austen klasszikusát is feldolgozta azonos, Értelem és érzelem című művében, mai környezetbe helyezve a XVIII. századi történetet. Könyvei több mint 25 nyelven jelentek meg, több alkotását pedig televízióra is adaptálták. Caroline Harvey álnéven tíz történelmi regénye is napvilágot látott.

Az írónő 1996-ban a brit lovagrend tiszti, 2019-ben pedig parancsnoki kitüntetését is kiérdemelte. Ügynöke közleményében nagyra becsült és széles körben olvasott szerzőként méltatta, akit családja, barátai és olvasói gyászolnak.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu