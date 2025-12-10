gyászBalázs PéterSzigligeti Színház
magyar

Balázs Péter és Zámbó Jimmy 25 éve a magyarok egyik kedvenc dalát énekelte, soha többé nem álltak össze újra

Két ikonikus művész egy színpadon, egyetlen alkalommal.

Munkatársunktól
2025. 12. 10. 15:00
Balázs Péter később még számos alkalommal előadta az LGT musicaljének híres dalát. Forrás: Youtube
Balázs Péter később még számos alkalommal előadta az LGT musicaljének híres dalát. Forrás: Youtube
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar könnyűzene és szórakoztatóipar történetének egyik legkülönlegesebb pillanata volt, amikor 25 évvel ezelőtt Balázs Péter és Zámbó Jimmy közösen éneklik az LGT–Presser–Adamis egyik slágerét. A Ringasd el magad a két előadóművész az azóta már megszűnt poén! TV egyik műsorában énekelte el közösen a Ringasd el magad című musicalklasszikust, ami azóta elvétve fel-felbukkant a kereskedelmi csatornák késő esti sávjaiban is.

Balázs Péter egy alkalommal Zámbó Jimmyvel is megosztotta a színpadot. Forrás: Zámbó Jimmy

Balázs Péter és Zámbó Jimmy: két világ, egy színpad

A közös produkció népszerűsége nem véletlen, mivel két teljesen külön világ találkozott azon az estén. Zámbó Jimmy, a magyar popzene koronázatlan királya és Balázs Péter, a humor és a karakterformálás utánozhatatlan mestere. Bár pályájuk, stílusuk és személyiségük minden tekintetben eltért, ebben az egy közös produkcióban játszi könnyedséggel keltik életre a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musical egyik legismertebb dalát. Az ominózus felvételt itt lehet megtekinteni:

A videórészlet azért is különösen értékes, mert Zámbó Jimmy és Balázs Péter soha máskor nem lépett fel együtt. Jimmy tragikus balesete 2001 szilveszterét követően történt, így már nem is volt lehetőség arra, hogy a két művész ismét közös színpadra álljon. Most, hogy Balázs Péter is eltávozott, a videó szinte történelmi dokumentummá vált – két legendát látunk rajta, akik már nincsenek köztünk. Igencsak meglepő párosítás, amit cikkünk végén meg is lehet tekinteni.

Még több cikk Balázs Péterről:

2021.06.24. Balázs Péter fotó: Szabolcs László
2021.06.24. Balázs Péter fotó: Szabolcs László
2021.06.24. Balázs Péter fotó: Szabolcs László
20231110 Balázs Péter fotó Szabolcs László
20231110 Balázs Péter fotó Szabolcs László
20231110 Balázs Péter fotó Szabolcs László
20231110 Balázs Péter fotó Szabolcs László
20231110 Balázs Péter fotó Szabolcs László
20231110 Balázs Péter fotó Szabolcs László
20231110 Balázs Péter fotó Szabolcs László
2021.06.24. Balázs Péter fotó: Szabolcs László
Évadzáró társulati ülést tartott a Szigligeti Színház az Aba-Novák_Agóra Kulturális Központban.Képünkön Balázs Péter igazgató számol be az évedról és a tervekről.
Automatikusan generált description
Automatikusan generált description
1/21 Újabb tragédia rázta meg az országot - emlékezetes képek Balázs Péterről 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu