Balázs Péter és Zámbó Jimmy 25 éve a magyarok egyik kedvenc dalát énekelte, soha többé nem álltak össze újra

A magyar könnyűzene és szórakoztatóipar történetének egyik legkülönlegesebb pillanata volt, amikor 25 évvel ezelőtt Balázs Péter és Zámbó Jimmy közösen éneklik az LGT–Presser–Adamis egyik slágerét. A Ringasd el magad a két előadóművész az azóta már megszűnt poén! TV egyik műsorában énekelte el közösen a Ringasd el magad című musicalklasszikust, ami azóta elvétve fel-felbukkant a kereskedelmi csatornák késő esti sávjaiban is.

Balázs Péter egy alkalommal Zámbó Jimmyvel is megosztotta a színpadot. Forrás: Zámbó Jimmy

Balázs Péter és Zámbó Jimmy: két világ, egy színpad

A közös produkció népszerűsége nem véletlen, mivel két teljesen külön világ találkozott azon az estén. Zámbó Jimmy, a magyar popzene koronázatlan királya és Balázs Péter, a humor és a karakterformálás utánozhatatlan mestere. Bár pályájuk, stílusuk és személyiségük minden tekintetben eltért, ebben az egy közös produkcióban játszi könnyedséggel keltik életre a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musical egyik legismertebb dalát. Az ominózus felvételt itt lehet megtekinteni:

A videórészlet azért is különösen értékes, mert Zámbó Jimmy és Balázs Péter soha máskor nem lépett fel együtt. Jimmy tragikus balesete 2001 szilveszterét követően történt, így már nem is volt lehetőség arra, hogy a két művész ismét közös színpadra álljon. Most, hogy Balázs Péter is eltávozott, a videó szinte történelmi dokumentummá vált – két legendát látunk rajta, akik már nincsenek köztünk. Igencsak meglepő párosítás, amit cikkünk végén meg is lehet tekinteni.