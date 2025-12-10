Balázs PéteralázatgyászSzigligeti Színház

Balázs Péter a népszínház álmát vitte a pódiumra

Gazdag pályafutás után távozott az élők sorából a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, színházigazgató Balázs Péter. Generációknak nyújtott felejthetetlen pillanatokat filmben, színházban és rajzfilmben is nagyszerű orgánumával. Színészi nagysága és viszonya a közönséghez örökre beírta a nevét a legnagyobb magyar művészek közé.

Munkatársunktól
2025. 12. 10. 12:33
Fotó: Nagy Béla
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szakma iránti alázat és a közönség szívét megnyerni képes, következetes művészi hitvallás jellemezte Balázs Péter munkásságát. Ez derül ki abból az interjúból is, amelyet még 2023-ban adott lapunknak a jeles színművész.

Balázs Péter
Balázs Péter sikeres színházigazgató is volt. Fotó: Ripost/Máté Krisztián

Várkonyi Zoltán szellemi öröksége kísérte a pályáján

Balázs Péter 1965-ben Veszprémben kezdte pályáját, de igazi elmerülése a szakmában a Vígszínházban kezdődött, Várkonyi Zoltán hívására. Huszonöt évet töltött a Vígben, ami meghatározó alapélménye volt. Amikor 1995-ben elhagyta a teátrumot, egyrészt a túl sok előadás miatti fáradtság, másrészt a megújulás vágya motiválta.

Huszonöt év hosszú idő, éreztem, hogy ott kicsit elfáradtak a dolgok.

Ezt követően a szabadúszó évek következtek, amelyek pályája egyik legsűrűbb időszakát hozták el neki, rengeteg színházi és televíziós felkéréssel. A mozgás szabadsága és a változatos kihívások éltették: 

Olyan dolgokat csinálhattam, amelyeket a színház állandó színészeként nem tehettem volna meg.

 

A szolnoki csoda: tíz évig az ország leglátogatottabb színháza

Tizenegy év szabadúszás után fogadta el a felkérést, hogy a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója legyen. Itt formálta meg markáns véleményét arról, hogy milyen színházat tart sikeresnek egy vidéki városban: egy igazi népszínházat álmodott meg, amely minden műfaji igényt kielégít, Várkonyi egykori szellemében.

Bár az elképzelése eleinte politikai támadások kereszttüzébe került, a sikert a közönség igazolta vissza:

A sikert talán az mutatja hűen, hogy a szolnoki Szigligeti Színház tíz évig volt az ország leglátogatottabb színháza.

Ezt a kiugró népszerűséget Balázs Péter az eklektikus, a nézőket valóban érdeklő műsortervvel magyarázta, amiben helyet kapott vígjáték, dráma, operett és musical egyaránt. Élesen fogalmazott a kísérletező, öncélú előadásokkal kapcsolatban: „A kísérletezést, a furcsaságokat nem szeretik az emberek, azokra nem mennek el.”

20231110 Balázs Péter fotó Szabolcs László
Fotó: Ripost/Szabolcs László

Mint elmondta:

„Ezt 2007-ben a politikai vezetők félreértették vagy félre akarták érteni, ezért kaptam támadásokat. Habár én a népszínház alatt azt értettem, hogy minden műfaji igényt ki kell szolgálni a helyi színháznak, mivel nem lehet egy közel hetvenezres városban csak abszurdot vagy modern darabokat játszani.”

Az igazgatói munka alatt a társulat megbecsülésére és anyagi helyzetére is nagy hangsúlyt fektetett, hiszen a közönségsiker darabok lehetővé tették, hogy a színészeknek jelentősen többet tudjanak fizetni az alakításaikért, mint máshol. Végül ő bonyolította le a szolnoki színház korszerű felújítását is, a munkát pedig elégedetten adta át utódjának.

Balázs Péter pályája a magyar színjátszás egyik legfényesebb fejezete, melyben a tehetség, az alázat és a közönség iránti tisztelet olvad össze. Emléke és művészi öröksége halhatatlan.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu