Elhunyt Balázs Péter

Elhunyt Balázs Péter

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező, a Szigligeti Színház egykori igazgatója 82 éves volt.

2025. 12. 10. 10:46
A szomorú hír a Fidelio Facebook-oldalán jelent meg. Balázs Péter 2007 és 2021 között volt a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója, de számtalan filmben és televíziós produkcióban szerepelt. 

Elhunyt Balázs Péter
Balázs Péter színművész az otthonában (Fotó: Kurucz Árpád)

Balázs Pétert a Szigligeti Színház saját halottjának tekinti.

Balázs Péter 1943. március 5-én született Budapesten. Művészcsaládból származik, édesanyja Balázsné Mednyánszky Henriette balettművész; édesapja Balázs János színész, rendező. Nagynénje-keresztanyja Mednyánszky Ági színművésznő. Középiskolai tanulmányait a Toldy Ferenc Gimnáziumban kezdte, majd a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Édesapja építészmérnöknek szánta, de ő a színész mesterséget választotta.

1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályája a veszprémi Petőfi Színházban kezdődött, majd 1970-ben a budapesti Vígszínházban folytatódott, ahol 1989-ben rendezőként bemutatkozott. 1995-től szabadfoglalkozású színész volt. 

Főleg komikus szerepeivel vált ismertté, több filmben játszott, népszerű szinkronszínész is volt. 

A szolnoki önkormányzat 2007-ben a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatójává nevezte ki, 2021-ig vezette a teátrumot.

1982-ben Jászai Mari-díjjal tüntették ki, 2012-ben „nagy népszerűségnek örvendő, groteszk bájjal és fanyar humorral megformált emlékezetes alakításaiért, mesefilm-figurákat legendássá tevő szinkronizálásáért, igényes rendezői munkássága, közösséget kovácsoló színházteremtő-vezető tevékenysége elismeréseként” Kossuth-díjat kapott.

 

