Bodrogi Gyula megrendülten búcsúzik Balázs Pétertől

Megdöbbenten fogadta a színházi szakma ma délelőtt a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, Balázs Péter halálhírét, aki megszámlálhatatlan tévéfilmben, sorozatban és bohózatban alkotott maradandót. A szomorú hír Bodrogi Gyulát is mélyen megrendítette: nehezen találta a szavakat, amikor telefonon elértük.

Bényei Adrienn
2025. 12. 10. 13:24
Balázs Péter és Bodrogi Gyula egy régi születésnapi ünnepségen a József Attila Színházban Fotó: Beliczay László/MTI Forrás: MTI
A két művész kapcsolata évtizedekre nyúlt vissza, hiszen – ahogy Bodrogi Gyula felidézte – Balázs Péter már kisgyerekkorától színházi ember volt, édesapja révén is. Innen is  fakadt az a természetes otthonosság, amely a színpadon sugárzott róla. Több évtizedes szakmai barátság kötötte össze őket. Nagyon emlékezetes Szenes Iván szerzeménye, az Akinek humora van, mindent tud című dal, amelyet együtt énekeltek el, de számos kabaréjelenetben, filmben vagy sorozatban szerepeltek közösen.

Balázs Péter
Balázs Péter 82 éves korában hunyt el

Balázs Péter és Bodrogi Gyula közös fellépései

 – Tényleg nagyon fiatal korától kezdve ismerem. Ismertem – mondta elcsukló hangon. Sok kedves emlék fűzi Bodrogi Gyulát Balázs Péterhez, hiszen mint mondta, annyi mindent csináltak együtt: énekeltek együtt, kabarékban, bohózatokban léptek fel közösen, játszottak rádióban, tévében, színházban, és Bodrogi rendezett is Balázs Péter színházában. Nem tudott kedvenc közös munkát kiemelni, mert – ahogy fogalmazott – mindegyik kedves volt, mert jó volt együtt játszani vele. – Utoljára talán a Mága Zoltán koncertjén énekeltünk együtt – mondta megrendülten. 
Balázs Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. A magyar színházi élet egyik meghatározó alakja távozott, és ezt azok érzik meg leginkább, akik vele együtt teremtettek művészetet – köztük Bodrogi Gyula, akinek emlékei most még inkább fájón idézik fel a közös kabarék, dalok, előadások derűjét és erejét. A gyász friss, a veszteség kimondhatatlan, de a közös múlt történetei tovább élnek minden nézőben, aki valaha látta őket együtt a színpadon.

