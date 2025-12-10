Balázs Péter halála után elképesztő paródia került elő, az egész stúdió dőlt a röhögéstől

Nehéz napokat él át a magyar színházi és filmes világ: Kálloy Molnár Péter után ismét távozott a közönség egyik nagy kedvence, elhunyt Balázs Péter, a humor királya, a jellegzetes karakterek és a felejthetetlen szinkronhangok mestere. Miközben a gyászhír épp bejárja az országot, újra a figyelem középpontjába került egy jelenet, amely tökéletesen mutatja meg, miért szerette őt mindenki: mert hatalmas öniróniával, szerethető humorral tudott nevetni még saját magán is.

Balázs Péter színművész 82 éves volt. Forrás: Szigligeti Színház

Balázs Péter a Bagi–Nacsa-showban

A Bagi–Nacsa-show egyik epizódjában Bagi Iván olyan meggyőzően parodizálta a Szigligeti Színház igazgatóját, hogy ha csak a hangot hallgatjuk, szinte lehetetlen megmondani, ki az „igazi”. A hangszín, a beszédtempó, a jellegzetes gesztusok, minden a helyén volt, tökéletesen visszaadva Balázs Péter egyedi stílusát. Ebben a szkeccsben Bagi – Balázs Péterként – egy egészen zseniális önironikus beszólással indított:

Annyit szeretnék nektek elmondani, hogy ha rátok nézek, akkor eszembe jut, hogy mennyire nincs utánpótlás.

Nacsa Olivér persze nem hagyta annyiban, visszakérdezett: ezek szerint jobban tennék, ha inkább abbahagynák? Rögtön érkezett is humoros riposzt, amit azóta is sokan idéznek:

Nem azt mondom, el se kellett volna kezdeni.

A jelenetbe – amit cikkünk végén lehet megtekinteni – a parodisták természetesen beépítették Balázs Péter legendás szófordulatait is, a „drága kispofám” és a „hát ez egészen fantasztikus” is felcsendült, a végén pedig közösen elénekelték az LGT ikonikus dalát, a Ringasd el magad című számot. A felvétel mára különösen megható: egyszerre nevettet és emlékeztet arra, Balázs Péter mennyire pótolhatatlan alakja volt a magyar színháznak és televíziónak.