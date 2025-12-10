gyászBalázs PéterSzigligeti Színház
magyar

Balázs Péter halála után elképesztő paródia került elő, az egész stúdió dőlt a röhögéstől

Balázs Péter halálhíre után újra terjedni kezdett egy felejthetetlen jelenet a Bagi–Nacsa-show-ból, ahol Bagi Iván döbbenetesen élethű alakítással figurázza ki a legendás színművészt. A paródia ma még szívszorítóbb és még viccesebb, mint amikor először adásba került.

Munkatársunktól
2025. 12. 10. 12:27
Balázs Péter pár évvel ezelőtt a Bagi Nacsa Show vendége volt. Forrás: Youtube
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nehéz napokat él át a magyar színházi és filmes világ: Kálloy Molnár Péter után ismét távozott a közönség egyik nagy kedvence, elhunyt Balázs Péter, a humor királya, a jellegzetes karakterek és a felejthetetlen szinkronhangok mestere. Miközben a gyászhír épp bejárja az országot, újra a figyelem középpontjába került egy jelenet, amely tökéletesen mutatja meg, miért szerette őt mindenki: mert hatalmas öniróniával, szerethető humorral tudott nevetni még saját magán is.

Balázs Péter színművész 82 éves volt. Forrás: Szigligeti Színház

Balázs Péter a Bagi–Nacsa-showban

A Bagi–Nacsa-show egyik epizódjában Bagi Iván olyan meggyőzően parodizálta a Szigligeti Színház igazgatóját, hogy ha csak a hangot hallgatjuk, szinte lehetetlen megmondani, ki az „igazi”. A hangszín, a beszédtempó, a jellegzetes gesztusok, minden a helyén volt, tökéletesen visszaadva Balázs Péter egyedi stílusát. Ebben a szkeccsben Bagi – Balázs Péterként – egy egészen zseniális önironikus beszólással indított:

Annyit szeretnék nektek elmondani, hogy ha rátok nézek, akkor eszembe jut, hogy mennyire nincs utánpótlás.

Nacsa Olivér persze nem hagyta annyiban, visszakérdezett: ezek szerint jobban tennék, ha inkább abbahagynák? Rögtön érkezett is humoros riposzt, amit azóta is sokan idéznek: 

Nem azt mondom, el se kellett volna kezdeni.

A jelenetbe – amit cikkünk végén lehet megtekinteni –  a parodisták természetesen beépítették Balázs Péter legendás szófordulatait is, a „drága kispofám” és a „hát ez egészen fantasztikus” is felcsendült, a végén pedig közösen elénekelték az LGT ikonikus dalát, a Ringasd el magad című számot. A felvétel mára különösen megható: egyszerre nevettet és emlékeztet arra, Balázs Péter mennyire pótolhatatlan alakja volt a magyar színháznak és televíziónak.

Balázs Péter 1943. március 5-én született Budapesten, művészcsaládban. Édesanyja Balázsné Mednyánszky Henriette balettművész, édesapja Balázs János színész-rendező volt. Számtalan filmben játszott, komikus szerepeivel vált országosan ismertté, és népszerű szinkronszínészként is maradandót alkotott. 1982-ben Jászai Mari-díjat kapott, 2012-ben pedig – groteszk bájjal és fanyar humorral megformált alakításaiért, legendás szinkronmunkáiért és meghatározó rendezői, színházteremtő tevékenységéért – Kossuth-díjjal tüntették ki.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu