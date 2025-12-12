szentkirályi alexandratisza pártmagyar péterfelcsuti péter

Szentkirályi: Szerintünk a magyaroknak nagyon is helyén van az eszük! + videó

Nem hagyta szó nélkül a baloldali közgazdász Tisza-szakértő magyarokat minősítő szavait a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 15:08
Szentkirályi Alexandra Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Tisza megszorítócsomagjának egyik szerzője, Felcsuti Péter szerint a magyarok »buták«, és nem vagyunk egy »okos ország«” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán.

Budapest, 2025. június 3. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője sajtótájékoztatót tart a Városházán 2025. június 3-án. MTI/Illyés Tibor
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője 
Fotó: Illyés Tibor / MTI

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője bejegyzésében rámutatott, Magyar Péter embere azért mondta ezt, mert „nem tetszenek a magyaroknak adóemelési terveik, nem akarnak több adót fizetni a Tisza miatt”.

Az ilyen Felcsuti Péterek azok, akik ilyenkor kiállítják magukról a szegénységi bizonyítványt

– reagált a baloldali közgazdász Tisza-szakértő magyarokat minősítő szavaira Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán közzétett videójában. A kormánypárti politikus hozzátette, Felcsuti annak örülne, hogyha a bankoknak nem kellene ennyi pénzt befizetniük a költségvetésbe.

„Szerintünk a magyaroknak nagyon is helyén van az eszük, és áprilisban is az eszükre fognak hallgatni!”

– zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Felcsuti Péter (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.