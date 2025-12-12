Szentkirályi: Szerintünk a magyaroknak nagyon is helyén van az eszük! + videó

„A Tisza megszorítócsomagjának egyik szerzője, Felcsuti Péter szerint a magyarok »buták«, és nem vagyunk egy »okos ország«” – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője

Fotó: Illyés Tibor / MTI

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője bejegyzésében rámutatott, Magyar Péter embere azért mondta ezt, mert „nem tetszenek a magyaroknak adóemelési terveik, nem akarnak több adót fizetni a Tisza miatt”.

Az ilyen Felcsuti Péterek azok, akik ilyenkor kiállítják magukról a szegénységi bizonyítványt

– reagált a baloldali közgazdász Tisza-szakértő magyarokat minősítő szavaira Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán közzétett videójában. A kormánypárti politikus hozzátette, Felcsuti annak örülne, hogyha a bankoknak nem kellene ennyi pénzt befizetniük a költségvetésbe.

„Szerintünk a magyaroknak nagyon is helyén van az eszük, és áprilisban is az eszükre fognak hallgatni!”

– zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Felcsuti Péter (Forrás: YouTube)