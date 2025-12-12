Karácsony Gergely hűségesküt tett Magyar Péternek, amikor kimondta, hogy ő a Tisza Párt elnökének miniszterelnökségében érdekelt – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője rámutatott, ahelyett, hogy Magyar Péter támogatná a tisztánlátást és a Fővárosi Közgyűlés elszámoltatná Karácsonyékat, hogy hol van a pénz, inkább segít rejtegetni, hogy mi is történt Budapesten.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője

(Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Szentkirályi Alexandra bejegyzésében leszögezte, Budapest nem „magától sodródott” a fizetésképtelenségbe, hanem egyértelmű döntések és felelőtlen gazdálkodás vezetett idáig. „Ilyen döntés volt a törvénytelen költségvetés megszavazása és az 51 milliárdos rákosrendezői mutyi is” – idézte fel.

Most pedig a kormányra mutogatnak, pedig ahhoz, hogy Budapest pénzügyi helyzetét rendezni lehessen, először tisztán kellene látnunk, hogy mi a főváros valós pénzügyi helyzete és el kellene számolni azzal, hogy hol van a budapestiek pénze

– mutatott rá a kormánypárti politikus. Ehelyett „Karácsony ködösít, a Tisza Párt pedig biztosítja a többséget ahhoz, hogy ne kelljen átlátható módon elszámolni azzal, hogy mi vezetett Budapest jelenlegi költségvetési helyzetéhez” – tette hozzá.

„Igaz, ha a Tisza támogatná a pontos elszámolást, azt azzal a beismeréssel kellene kezdeni, hogy ők is megszavazták a 2025-ös törvénytelen költségvetést, aminek köszönhetően egyenes út vezetett oda, ahol most tartunk”

– mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint látszik, hogy sem a Tisza Párt, sem Karácsony Gergely nem akarja elfogadni a kormányzati segítséget, ami biztosítaná Budapest működőképességét és a főváros dolgozóinak bérét.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, Budapesten jelentős bizonytalansággal bír a bevételek tervezése, sorozatosan fiktív tételekkel számolnak a Karácsony Gergely vezette fővárosnál. A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti frakciójának vezetője, Szentkirályi Alexandra szerint elfogadhatatlan a 2026-ra tervezett költségvetés.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)