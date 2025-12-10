Budapest csőd után roncsköltségvetést kaphat

Jelen formájában a költségvetés elfogadhatatlan. Fiktív bevételek és kiadások, címkézetlen gyűjtősorok és felelőtlen költekezés jellemzi a tervezetet. Elég annyit mondani, hogy a csődben lévő város kiadásai bőven infláció felett, harminc százalékkal nőnek. Ez egyébként tendenciózus, mert 2019 óta minden évben az inflációt meghaladó kiadásnövekedést realizált a Karácsony vezette Budapest. Sok más mellett ez vezetett a város fizetésképtelenségéhez – mondta el lapunknak Szentkirályi Alexandra.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

A Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője kiemelte, a költségvetés publikálását megelőzően a Fővárosi Közgyűlés döntése nyomán másfél hónapja tart az előkészítő munka, amiben részt vettek a kormánypárti képviselők is.

A munka alapján megállapítható, hogy a városvezetés legszűkebb körének és a beavatott szövetségesek kivételével mindenki másnak átláthatatlan és értelmezhetetlen a költségvetés. Gyurcsány Ferenc korábbi államtitkára trükkök százaival igyekszik eltakarni a valóságot, hogy milyen anyagi helyzetben is van Budapest

– állapította meg a frakcióvezető. Szentkirályi Alexandra szerint a jövő évi költségvetés előkészítése során több volt a kérdés, mint a válasz, de így is hullottak ki csontvázak a szekrényből.

Érthetetlen például, hogy a fizetésképtelenség határán táncoló város vezetése miért nem hajt be több mint húszmilliárd forintnyi befizetetlen adót. Érthetetlen, sőt logikátlan, hogy miért nem kérik ehhez a NAV segítségét

– vetette fel a kormánypárti politikus. Hozzátette, a fő probléma az idei költségvetéssel is az, hogy kötelező tételekkel nem számol, olyan bevételekkel viszont igen, amelyek következő évben is negatív végeredményhez vezetnek.

Úgy tűnik Karácsony Gergelynek esze ágában sincs szabályos és átlátható költségvetést alkotni

– állapította meg.