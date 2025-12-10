Szentkirályi Alexandrainflációfővárosi közgyűlésKarácsony Gergely

Budapest csőd után roncsköltségvetést kaphat

Jelentős bizonytalansággal bír a bevételek tervezése, sorozatosan fiktív tételekkel számolnak a Karácsony Gergely vezette fővárosnál. A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti frakciójának vezetője, Szentkirályi Alexandra szerint elfogadhatatlan a tervezett 2026-os költségvetés.

Gábor Márton
2025. 12. 10. 5:18
Jelen formájában a költségvetés elfogadhatatlan. Fiktív bevételek és kiadások, címkézetlen gyűjtősorok és felelőtlen költekezés jellemzi a tervezetet. Elég annyit mondani, hogy a csődben lévő város kiadásai bőven infláció felett, harminc százalékkal nőnek. Ez egyébként tendenciózus, mert 2019 óta minden évben az inflációt meghaladó kiadásnövekedést realizált a Karácsony vezette Budapest. Sok más mellett ez vezetett a város fizetésképtelenségéhez – mondta el lapunknak Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője
Fotó: Illyés Tibor / MTI

A Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője kiemelte, a költségvetés publikálását megelőzően a Fővárosi Közgyűlés döntése nyomán másfél hónapja tart az előkészítő munka, amiben részt vettek a kormánypárti képviselők is. 

 A munka alapján megállapítható, hogy a városvezetés legszűkebb körének  és a beavatott szövetségesek kivételével mindenki másnak átláthatatlan és értelmezhetetlen a költségvetés. Gyurcsány Ferenc korábbi államtitkára trükkök százaival igyekszik eltakarni a valóságot, hogy milyen anyagi helyzetben is van Budapest

 – állapította meg a frakcióvezető.  Szentkirályi Alexandra szerint a jövő évi költségvetés előkészítése során több volt a kérdés, mint a válasz, de így is hullottak ki csontvázak a szekrényből. 

Érthetetlen például, hogy a fizetésképtelenség határán táncoló város vezetése miért nem hajt be több mint húszmilliárd forintnyi befizetetlen adót. Érthetetlen, sőt logikátlan, hogy miért nem kérik ehhez a NAV segítségét

 – vetette fel a kormánypárti politikus. Hozzátette, a fő probléma az idei költségvetéssel is az, hogy kötelező tételekkel nem számol, olyan bevételekkel viszont igen, amelyek következő évben is negatív végeredményhez vezetnek.

Úgy tűnik Karácsony Gergelynek esze ágában sincs szabályos és átlátható költségvetést alkotni

 – állapította meg.

Mint ismert, csaknem hetvenmilliárd forintos lyukkal, fiktív bevételi sorral és 403 forintos euróárfolyammal tudta csak összekalapálni Karácsony Gergely Budapest jövő évi költségvetését. Az előterjesztés előszavában maga a főpolgármester is elismeri, hogy a dokumentum írásakor elszakadtak a valóságtól. Kiemelte: „A 2026. évi költségvetés tervezete a mostani valósággal való szakítás kiindulópontja. A költségvetés készítésének pillanatában nem ismert, hogy Budapest képes lesz-e lezárni a 2025. pénzügyi évet. Ez olyan fokú bizonytalanság, amely lehetetlenné teszi a jövő tervezését.”

A Karácsony Gergely által új esélynek nevezett költségvetés előszava szerint egy új önkormányzati finanszírozási rendszert feltételezve írták meg a tervezetet. A főpolgármester olyan reformról ír, amely a valóságban még tervezési szakaszban sincs. Vagyis a költségvetés egy fiktív önkormányzati struktúra fiktív számai mentén íródott, abban a reményben, hogy kormányváltás lesz.

A fővárosi önkormányzat jövő évi bevétele az előirányzat szerint 532 milliárd forint lesz. Ugyanakkor a bevételek között szerepel egy, a valóságban nem létező, 63,9 milliárd forintos bevétel, amelynek neve, nettó befizetővé válás elkerülését célzó állami támogatás.

Ennek alapján az idei ötvenmilliárd után jövőre a fővárosi önkormányzat egy több mint hatvanmilliárd forintos lyukkal tervezte meg a költségvetését. Fontos kiemelni, hogy ez a 63 milliárd forint a kiadási oldalon szolidaritás hozzájárulás néven jelentkezik a költségvetésben. Szintén a költségvetésben szerepel egy több mint harmincmilliárdos tétel, amelyet 2023. és 2024. évi szolidaritási hozzájárulás kártérítéséből származó bevételnek neveznek.

A bíróság azonban nem határozott úgy, hogy az államnak vissza kellene fizetnie a 2023-ban vagy 2024-ben beszedett szolidaritási adó egyes részleteit. Az ítéletben mindössze a szolidaritási hozzájárulás beszedésének módjára vonatkozóan hozott elítélő határozatot a bíróság. Így pedig ez a bevétel sem teljesülhet a következő évben. Ennek alapján az 532 milliárdosra tervezett költségvetésből már több mint százmilliárd forint hiányzik.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester  a főváros és a budapesti szakszervezettek közti egyeztetésen a Főpolgármesteri Hivatalban
(Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

