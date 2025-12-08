Vitézy DávidKarácsony GergelyBudapestköltségvetés

Nem vesznek tudomást a csődről: Vitézy Dávidék már a jövő évi káoszköltségvetésről egyezkednek Karácsonnyal

Több tízmilliárd forintos hiány szerepel a Karácsony Gergely által megálmodott fővárosi költségvetésben. Ilyen helyzetben Vitézy Dávid még tovább növelné a hiányt a hangzatos ígéreteivel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 18:46
Fotó: Vémi Zoltán
A főváros csődközeli pénzügyi helyzete közepette Vitézy Dávid újabb ötletekkel állt elő, amiknek megvalósítása is belekerülne egy kis pluszpénzbe. Mint megírtuk, csaknem hetvenmilliárd forintos lyukkal, fiktív bevételi sorral és 403 forintos euróárfolyammal tudta csak összekalapálni Karácsony Gergely Budapest jövő évi költségvetését. 

A Fővárosi Közgyűlés ülése fotó: Teknős Miklós (TEK) Magyar Nemzet képen: Karácsony Gergely főpolgármester (j3), Kiss Ambrus (független) általános főpolgármester-helyettes (b3), Tüttő Kata (MSZP) városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes (b2), Bősz Anett (DK) humán területekért felelős főpolgármester-helyettes (b), Számadó Tamás főjegyző (j2) és Kerpel-Fronius Gábor (Momentum) okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes (j) Fotó: Teknős Miklós
Fővárosi Közgyűlés (Fotó: Teknős Miklós)

Az előterjesztés előszavában maga Karácsony Gergely is elismeri, hogy a dokumentum írásakor elszakadtak a valóságtól. Kiemelte:

a 2026. évi költségvetés tervezete a mostani valósággal való szakítás kiindulópontja. A költségvetés készítésének pillanatában nem ismert, hogy Budapest képes lesz-e lezárni a 2025. pénzügyi évet. Ez olyan fokú bizonytalanság, amely lehetetlenné teszi a jövő tervezését.

A Karácsony Gergely által új esélynek nevezett költségvetés előszava szerint egy új önkormányzati finanszírozási rendszert feltételezve írták meg a tervezetet. A főpolgármester olyan reformról ír, amely a valóságban még tervezési szakaszban sincs. Vagyis a költségvetés egy fiktív önkormányzati struktúra fiktív számai mentén íródott.

A fővárosi önkormányzat jövő évi bevétele az előirányzat szerint 532 milliárd forint lesz. Ugyanakkor a bevételek között szerepel egy, a valóságban nem létező, 63,9 milliárd forintos bevétel, amelynek neve

nettó befizetővé válás elkerülését célzó állami támogatás.

Ennek alapján az idei ötvenmilliárd után jövőre a fővárosi önkormányzat egy több mint hatvanmilliárd forintos lyukkal tervezte meg a költségvetését.

 

Káosz a köbön

Ebben a helyzetben Vitézy Dávid bejelentette, hogy az általa vezetett Podmaniczky Mozgalom számos módosító javaslattal készül a főváros 2026-os költségvetéséhez. Vitézy a közösségi oldalán címszavakban sorolta fel, hogy az elképzeléseik között szerepel a több útfelújítás, a BKK-rendészet, az állatvédelem és a villamosgyorsítás is.

A jól hangzó ötletek mellett csak az a kérdés, hogy ezt milyen forrásokból akarná megvalósítani Vitézy, miközben hatalmas lyuk tátong a főváros költségvetésében. Ráadásul a politikai patthelyzet is kétségessé teszi a tervek megvalósítását.

A közgyűlés Budapest 2026-os költségvetését a december 17-i ülésén fogja tárgyalni.

Borítókép: Vitézy Dávid és Karácsony Gergely (Fotó: Vémi Zoltán)

 

