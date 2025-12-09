Kikosarazták Magyar Pétert, Karácsony Gergely került a helyére

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője a közösségi oldalán osztotta meg a Politico év végi, Európa legbefolyásosabb politikusait gyűjtő listáját. Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője és reménysége egyáltalán nem tényező a lap szerint, Orbán Viktor azonban megelőzte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Magyar Péter ideges lehet a friss lista miatt. Fotó: AFP

Koskovics a bejegyzésében azt írta: semmi meglepő nincsen azon, hogy az európai befolyást mérő listán Donald Trump amerikai elnök áll az első helyen. Az azonban már meglepőbb, hogy habár Magyar Péter tavaly boldogan számolt be róla, hogy felkerült a listára, idén ez már nem sikerült neki.

Eltűnt a süllyesztőben. Nem kell a mi Petink a Politicónak. Hogy mik vannak!

– írja Koskovics. Az Alapjogokért Központ munkatársa egyúttal rávilágított arra is, hogy habár a baloldali Politicónak nyilván nehezére esett, de Orbán Viktort Kaja Kallas és Volodimir Zelenszkij elé sorolták.