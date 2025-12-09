PoliticoAlapjogokért KözpontMagyar Péter

Kikosarazták Magyar Pétert, Karácsony Gergely került a helyére

Idén is megjelent a Politico év végi toplistája Európa legbefolyásosabb politikusairól. Az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője, Koskovics Zoltán a közösségi oldalán hívta fel rá a figyelmet, hogy Magyar Pétert a lap kikosarazta, és Karácsony Gergely került a helyére.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 17:05
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője a közösségi oldalán osztotta meg a Politico év végi, Európa legbefolyásosabb politikusait gyűjtő listáját. Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője és reménysége egyáltalán nem tényező a lap szerint, Orbán Viktor azonban megelőzte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. 

Magyar Péter ideges lehet a friss lista miatt
Magyar Péter ideges lehet a friss lista miatt. Fotó: AFP

Koskovics a bejegyzésében azt írta: semmi meglepő nincsen azon, hogy az európai befolyást mérő listán Donald Trump amerikai elnök áll az első helyen. Az azonban már meglepőbb, hogy habár Magyar Péter tavaly boldogan számolt be róla, hogy felkerült a listára, idén ez már nem sikerült neki. 

Eltűnt a süllyesztőben. Nem kell a mi Petink a Politicónak. Hogy mik vannak!

– írja Koskovics. Az Alapjogokért Központ munkatársa egyúttal rávilágított arra is, hogy habár a baloldali Politicónak nyilván nehezére esett, de Orbán Viktort Kaja Kallas és Volodimir Zelenszkij elé sorolták. 

Ami azonban a legérdekesebb és feltehetőleg a legjobban fáj Magyar Péternek Koskovics szerint, az az a tény, hogy Magyar helyére idén Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét választották a reménységek között. 

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

