Az Orbán Viktor által elért eredményt még a Politico is méltatja

„Hatalmas győzelemként” ír a Politico baloldali hírportál Orbán Viktor magyar miniszterelnök washingtoni látogatásának eredményeiről, konkrétan a szankciók alóli mentességről– számol be róla az Origo.

Szijjártó Péter már korábban helyretette azokat, akik kisebbíteni próbálták az Orbán Viktor által elért eredményeket (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Ez nagy győzelem a konzervatív magyar vezető számára, akinek legfőbb célja Washingtonba érkezésekor az volt, hogy enyhítést kérjen az országát megbénító szankciók alól, tekintettel arra, hogy Magyarország az orosz energiaforrásoktól függ

– fogalmaz a Politico.

A lap szerint a magyar kormányfő a washingtoni látogatást az újra barátivá váló magyar–amerikai kapcsolatok „második fázisa” kezdetének nevezte, a Biden-kormányt pedig „politikai indíttatású szankciókkal” vádolta.

Ha megrendezésre kerül, szeretném, ha Budapesten lenne

– idézte a lap Donald Trump amerikai elnök szavait a Vlagyimir Putyin orosz államfővel tervezett találkozóval kapcsolatban.

A meleg kapcsolat – és Trump ajánlata, hogy Magyarországon rendezzék meg a csúcstalálkozót – részben Orbán elnöknek a Trump elnök iránti rendíthetetlen támogatásának köszönhető, fogalmaz a lap (hibásan államfőnek titulálva a miniszterelnököt).

Orbán Viktor szövetségese volt Trumpnak, amikor az még nem volt hatalmon, meglátogatta őt Mar-a-Lagóban, és egy konzervatív, bevándorlásellenes és családbarát kormányt vezet, amelyet a MAGA-világ követni szeretne – sorolja a látogatás sikerének okait a Politico.

Mindazonáltal a baloldali médium kiveszi a részét az álhírterjesztésből is, amikor már a cikke címében egyetlen évre szóló felmentésről ír. Ezzel kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már korábban helyre tette a károgókat.

Jönnek az álhírek… Figyeljetek

– írta a tárcavezető a közösségi médiában.

A szankciók alóli mentesség korlátlan ideig jár Magyarország számára, aki mást mond, nem volt ott a tárgyaláson. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni

– erősítette meg.

Borítókép: Orbán Viktor magyar kormányfő és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)