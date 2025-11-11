Orbán ViktorTrumpSzijjártó Péter

Az Orbán Viktor által elért eredményt még a Politico is méltatja

Újabb baloldali médium ismerte el, hogy a magyar kormányfő komoly győzelmet aratott Washingtonban – írja az Origo. A Politico szerint „hatalmas győzelem”, hogy Orbán Viktor mentességet kapott az amerikai szankciók alól.

2025. 11. 11. 6:13
Orbán Viktor magyar kormányfő és Donald Trump amerikai elnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
„Hatalmas győzelemként” ír a Politico baloldali hírportál Orbán Viktor magyar miniszterelnök washingtoni látogatásának eredményeiről, konkrétan a szankciók alóli mentességről– számol be róla az Origo.

Szijjártó Péter már korábban helyretette azokat, akik kisebbíteni próbálták az Orbán Viktor által elért eredményeket
Szijjártó Péter már korábban helyretette azokat, akik kisebbíteni próbálták az Orbán Viktor által elért eredményeket (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Ez nagy győzelem a konzervatív magyar vezető számára, akinek legfőbb célja Washingtonba érkezésekor az volt, hogy enyhítést kérjen az országát megbénító szankciók alól, tekintettel arra, hogy Magyarország az orosz energiaforrásoktól függ

– fogalmaz a Politico.

A lap szerint a magyar kormányfő a washingtoni látogatást az újra barátivá váló magyar–amerikai kapcsolatok „második fázisa” kezdetének nevezte, a Biden-kormányt pedig „politikai indíttatású szankciókkal” vádolta.

Ha megrendezésre kerül, szeretném, ha Budapesten lenne

– idézte a lap Donald Trump amerikai elnök szavait a Vlagyimir Putyin orosz államfővel tervezett találkozóval kapcsolatban.

A meleg kapcsolat – és Trump ajánlata, hogy Magyarországon rendezzék meg a csúcstalálkozót – részben Orbán elnöknek a Trump elnök iránti rendíthetetlen támogatásának köszönhető, fogalmaz a lap (hibásan államfőnek titulálva a miniszterelnököt).

Orbán Viktor szövetségese volt Trumpnak, amikor az még nem volt hatalmon, meglátogatta őt Mar-a-Lagóban, és egy konzervatív, bevándorlásellenes és családbarát kormányt vezet, amelyet a MAGA-világ követni szeretne – sorolja a látogatás sikerének okait a Politico.

Mindazonáltal a baloldali médium kiveszi a részét az álhírterjesztésből is, amikor már a cikke címében egyetlen évre szóló felmentésről ír. Ezzel kapcsolatban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már korábban helyre tette a károgókat.

Jönnek az álhírek… Figyeljetek

– írta a tárcavezető a közösségi médiában.

A szankciók alóli mentesség korlátlan ideig jár Magyarország számára, aki mást mond, nem volt ott a tárgyaláson. Tehát a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait fogják fizetni

– erősítette meg.

Borítókép: Orbán Viktor magyar kormányfő és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

