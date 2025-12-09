Karácsony alkalmából még több pénzt kér a támogatóitól a Tisza Párt

„Egy gyors – de nagyon fontos – kéréssel fordulunk hozzád: tudnád még ma támogatni a választási felkészülésünket? Karácsony előtt meg kell rendelnünk a kampányhoz szükséges táblák és szórólapok nagy részét, különben egyszerűen nem lesz miből legyártani őket” – írta az adományokért kuncsorgó levelében a Tisza Párt.

Forrás: Magyar Nemzet

Magyar Péterék azt írták:

A Fidesz már elkezdte felvásárolni a hazai készleteket, hogy nekünk ne jusson. Ez a módszerük: pénzzel, hatalommal, trükkökkel akarnak ellehetetleníteni minket. Ha most nem lépünk, januárra elfogyhatnak az alapanyagok – és nem tudunk rendelni sem.

Vagyis a Tisza Párt vezetése láthatólag megcsúszott a szóróanyagok vásárlásával, ennek következményeként pedig előfordulhat, hogy a kampányhoz különösen fontos eszközök nemes egyszerűséggel elfogynak a jövő év első hónapjaiban. Ezen bakiért Magyar Péterék természetesen a Fideszt okolják.

Ha megteheted, kérünk, támogasd a kampányunkat még ma. Ha eddig vártál a megfelelő pillanatra, hogy támogass minket – most jött el az ideje. Akár 1000 forint is számít – minden forintot nyomtatásra, kampányeszközökre költünk

– zárták az üzenetet. A Tisza Párt előzetes pénzügyi beszámolója szerint idén január 1. és szeptember 30. között a párt 610 707 973 forintot költött bérköltségekre, és mindössze 64 200 220 forintot tárgyi eszközökre, így táblákra, szórólapokra és egyéb tárgyakra.

Milliárdos kéregetők

Magyar Péter és pártja annak ellenére kunyerál pénzt a szimpatizánsoktól, hogy a Tisza pénzügyi beszámolója szerint a párt 2025 első kilenc hónapjában több mint 2 milliárd forint bevételre tett szert magyar állampolgárságú magánszemélyek támogatásából, illetve a Tisza Shop termékeinek árusításából.

A párt hivatalos bankszámlájának egyenlege pedig a beszámoló szerint 342 millió forinton állt szeptember 30-án.