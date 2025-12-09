Paradicsommal akarták megdobálni Menczert – itt a reakciója

„Paradicsommal akar megdobálni Bégány Réka a kedd esti tinnyei fórumon” – mondta Menczer Tamás az új videójában. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videójában megmutatta Bégány Réka kommentjét, aki azt írta a kormánypárti politikusnak: „Bár otthon lennék! Gondoskodnék bőven friss paradicsomról. Egy hazugság egy paradicsom! Nem tudom, hogy az országban van-e annyi, amennyit maga összehazudik!”

Szeretettel látom, és várom a kérdéseit, minden kérdésre örömmel válaszolok

– üzente Menczer Tamás Bégány Rékának.

A kommunikációs igazgató egy kérést is megfogalmazott a kommentelőnek:

„A paradicsom mellé paprikát is hozzon, akkor összegyűjtünk mindent, és a végén tudunk csinálni egy jó lecsót.”

Menczer Tamás tinnyei fóruma este 6 órakor kezdődik a Kossuth Lajos Művelődési Házban.

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)