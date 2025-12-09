Menczer Tamáspaprikafórumparadicsom

Paradicsommal akarták megdobálni Menczert – itt a reakciója

Ha hoz magával paprikát is, a végén tudunk csinálni egy jó lecsót – üzente a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 15:15
Fotó: Kovács Attila Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Paradicsommal akar megdobálni Bégány Réka a kedd esti tinnyei fórumon” – mondta Menczer Tamás az új videójában. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videójában megmutatta Bégány Réka kommentjét, aki azt írta a kormánypárti politikusnak: „Bár otthon lennék! Gondoskodnék bőven friss paradicsomról. Egy hazugság egy paradicsom! Nem tudom, hogy az országban van-e annyi, amennyit maga összehazudik!”

Szeretettel látom, és várom a kérdéseit, minden kérdésre örömmel válaszolok

– üzente Menczer Tamás Bégány Rékának.

A kommunikációs igazgató egy kérést is megfogalmazott a kommentelőnek:

„A paradicsom mellé paprikát is hozzon, akkor összegyűjtünk mindent, és a végén tudunk csinálni egy jó lecsót.”

Menczer Tamás tinnyei fóruma este 6 órakor kezdődik a Kossuth Lajos Művelődési Házban.

 

Borítókép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNémetországban

Jelentés a kommunizmus állásáról – Nyugaton

Bayer Zsolt avatarja

Pontosan ennyire kell ezeket komolyan venni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu