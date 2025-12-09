Menczer: Magyarországot meg kell őrizni magyar országnak

– A miniszterelnök a bevándorlás elleni küzdelem élharcosa, mindig is az volt, és mindig is az lesz. Magyarországot meg kell őrizni magyar országnak. Ez addig van így, ameddig Orbán Viktor a miniszterelnök – hangsúlyozta Menczer Tamás Facebook-posztjában.

Magyar Péter fogott ember Fotó: KISBENEDEK ATTILA/ AFP

A Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi médiában közzétett videóban aláhúzta: ha jön egy brüsszeli „fogott ember” és egy „fogott kormány”, akkor azon kívül, hogy Ukrajnát támogatnák, behoznák az unióba,

támogatnák a háborút, elvennék a megszorítócsomaggal a magyarok pénzét és Kijevbe küldenék, emellett a bevándorlást is támogatnák.

– Orbán Viktor a bevándorlástól és a háborútól is meg akarja, és meg is védi, az óriási nyomás és számtalan támadás ellenére is, Magyarországot – jelentette ki Menczer Tamás.