Magyarország egyre népszerűbb az amerikai turisták körében, jövőre még többen látogathatnak hazánkba

Magyarország és Budapest egyre nagyobb népszerűségnek örvend az amerikai turisták között, jelenleg évente közel félmillióan látogatnak hazánkba az Egyesült Államokból, ráadásul az amerikai turisták tovább maradnak nálunk és többet költenek európai társaiknál. Jövő tavasszal ismét közvetlen repülőjárat indul a két ország között, ami komoly lökést adhat a turizmusnak, a szakértők szerint akár kétszázezer fővel is nőhet a beutazók száma.

2025. 12. 12. 14:22
Az Egyesült Államok stabil küldőpiaca Magyarországnak a turizmusban, ha az elmúlt éveket nézzük, akkor a 13. helyen áll. A koronavírus-járvány előtt évente a hétszázezret is meghaladta a hazánkba érkező amerikai turisták és üzletemberek száma, most pedig, hogy pillanatnyilag nincs közvetlen járat, 480 ezren látogatnak hozzánk. Érdekesség, hogy a körülményekhez igazodva némileg átalakultak az utazási szokások: közvetlen repülőjárat híján sokan választják közülük a hajós utakat, például Bécsből jönnek át hajóval a magyar fővárosba − mondta a Spirit FM Több-kevesebb című műsorában Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője.

turizmus, Budapest
Budapest még mindig vonzó: az Egyesült Államokból hazánkba érkező turisták többsége leginkább a fővárosra kíváncsi, de vannak, akik meglátogatják az ország más részeit is. Fotó: Vémi Zoltán

Idén augusztusban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy jövő májustól ismét elérhető lesz Egyesült Államok hazánkból közvetlenül légi úton, a Philadelphiába induló járatokra már lehet is jegyet váltani. Németh Viktória ennek kapcsán úgy vélte, hogy a járvány előtti adatokból kiindulva a légi összeköttetés visszatérésének köszönhetően bő kétszázezer fővel nőhet a fentebb említett 480 ezres éves látogatószám.

A szakértő megjegyezte, hogy Philadelphia innen nézve talán nem tűnik olyan fontos városnak, mint mondjuk New York vagy Los Angeles, de egy kiemelt légi csomópontnak számít: több mint száz észak-amerikai és karibi helyszínről tudnak oda érkezni és továbbindulni Európa irányába.

A hazai idegenforgalom szempontjából azért is fontos az amerikai turisták jelenléte, mert ők európai társaiknál jóval többet költenek és tovább is maradnak nálunk: a járvány előtt körülbelül kétszer annyit költöttek az amerikai turisták, mint bármely más országbeliek, ez a szorzó mostanra kissé csökkent, de még így is 1,7-szeres volt tavaly. Emellett az amerikaiak az európai turistáknál több időt is töltenek itt, mégpedig átlagosan három nappal.

A látogatók túlnyomó többsége, 92 százaléka kimondottan Budapestre érkezik, a maradék néhány százalék viszont akár vidéken, a Balatonnál vagy a Hortobágyon is körülnéz.

Az elemző arról is beszélt, hogy a turistautak mellett az üzleti célú és a konferenciaturizmus is nőni tudott, ebben nagy szerepe van a filmiparnak: a közelmúltban is számos produkció forgott Budapesten és vidéki helyszíneken, ez a tendencia pedig a jövőben is jó eséllyel folytatódik majd.

