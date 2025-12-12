Magyarország egyre népszerűbb az amerikai turisták körében, jövőre még többen látogathatnak hazánkba

Az Egyesült Államok stabil küldőpiaca Magyarországnak a turizmusban, ha az elmúlt éveket nézzük, akkor a 13. helyen áll. A koronavírus-járvány előtt évente a hétszázezret is meghaladta a hazánkba érkező amerikai turisták és üzletemberek száma, most pedig, hogy pillanatnyilag nincs közvetlen járat, 480 ezren látogatnak hozzánk. Érdekesség, hogy a körülményekhez igazodva némileg átalakultak az utazási szokások: közvetlen repülőjárat híján sokan választják közülük a hajós utakat, például Bécsből jönnek át hajóval a magyar fővárosba − mondta a Spirit FM Több-kevesebb című műsorában Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője.

Budapest még mindig vonzó: az Egyesült Államokból hazánkba érkező turisták többsége leginkább a fővárosra kíváncsi, de vannak, akik meglátogatják az ország más részeit is. Fotó: Vémi Zoltán

Idén augusztusban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy jövő májustól ismét elérhető lesz Egyesült Államok hazánkból közvetlenül légi úton, a Philadelphiába induló járatokra már lehet is jegyet váltani. Németh Viktória ennek kapcsán úgy vélte, hogy a járvány előtti adatokból kiindulva a légi összeköttetés visszatérésének köszönhetően bő kétszázezer fővel nőhet a fentebb említett 480 ezres éves látogatószám.

A szakértő megjegyezte, hogy Philadelphia innen nézve talán nem tűnik olyan fontos városnak, mint mondjuk New York vagy Los Angeles, de egy kiemelt légi csomópontnak számít: több mint száz észak-amerikai és karibi helyszínről tudnak oda érkezni és továbbindulni Európa irányába.

A hazai idegenforgalom szempontjából azért is fontos az amerikai turisták jelenléte, mert ők európai társaiknál jóval többet költenek és tovább is maradnak nálunk: a járvány előtt körülbelül kétszer annyit költöttek az amerikai turisták, mint bármely más országbeliek, ez a szorzó mostanra kissé csökkent, de még így is 1,7-szeres volt tavaly. Emellett az amerikaiak az európai turistáknál több időt is töltenek itt, mégpedig átlagosan három nappal.

A látogatók túlnyomó többsége, 92 százaléka kimondottan Budapestre érkezik, a maradék néhány százalék viszont akár vidéken, a Balatonnál vagy a Hortobágyon is körülnéz.

Az elemző arról is beszélt, hogy a turistautak mellett az üzleti célú és a konferenciaturizmus is nőni tudott, ebben nagy szerepe van a filmiparnak: a közelmúltban is számos produkció forgott Budapesten és vidéki helyszíneken, ez a tendencia pedig a jövőben is jó eséllyel folytatódik majd.