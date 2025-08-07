Nagy MártonusaAmerikaAmerikai Egyesült ÁllamokjáratEgyesült ÁllamokMagyarországPhiladelphiaAmerican Airlinesrepülőjárat

Itt a hatalmas bejelentés: ismét lesz egyenes járat Budapestről Amerikába

A philadelphiai közvetlen járattal még könnyebbé válik az utazás, erősödhetnek a gazdasági kapcsolatok, új lendületet kaphat a turizmus!

2025. 08. 07. 15:41
Forrás: FACEBOOK
„Közvetlen járattal Budapestről Amerikába? Igen!” – írta Nagy Márton a Facebook-bejegyzésében, majd kifejtette:

Az elmúlt hónapokban megfeszítetten dolgoztunk azon, hogy újra közvetlen légi összeköttetés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között.

A mai napon ennek az eredményét jelenthetem be: az American Airlines 2026 májusától közvetlen napi járatot indít Budapest és Philadelphia között! Ez nem csupán egy új járatot, hanem újabb lehetőségeket is jelent Magyarországnak: könnyebbé válik az utazás, erősödhetnek a gazdasági kapcsolatok, új lendületet kaphat a turizmus!

American Airlines Boeing 787-8 photographed on May 22, 2015 from Wolfe Air Lear 25B
Fotó: Chad Slattery

A mai bejelentés fontos mérföldkő, de nem a végcél. Mindig is mondtuk, hogy Donald Trump elnöksége új utakat nyit meg a két ország között. Aki ismer minket, tudja, hogy ennyivel nem elégszünk meg… dolgozunk tovább! – zárta bejegyzését a nemzetgazdasági miniszter.

Több mint egy évig tartó előkészítő munka eredményeként az American Airlines légitársaság bejelentette, hogy 2026 májusától újraindítja közvetlen repülőjáratát Budapest és Philadelphia között. A pandémia alatt felfüggesztett járat nagy népszerűségnek örvendett mind az amerikai, mind a magyar utasok körében.

A naponta közlekedő Boeing 787-8 Dreamlinerek szolgáltatási színvonala egyaránt kielégíti a szabadidős és üzleti utazók igényeit, így az új légihíd tovább erősítheti Budapest pozícióját a hivatásturizmus piacán is

– közölte a Budapest Airport.

 

 

