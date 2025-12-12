kormányablakügyfélforgalomdápharkány

Rekordot döntött idén a kormányablakok ügyfélforgalma

Minden korábbinál több ügyfél fordult meg 2025-ben a kormányablakokban: november végére már átlépték a 15 milliós ügyfélforgalmat – közölte György István. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára pénteken a Baranya vármegyei Harkányban vett részt az új kormányablak átadásán.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 14:17
Fotó: Rosta Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Új kormányablakot adtak át  pénteken a Baranya vármegyei Harkányban – az eseményen részt vett a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára is. 

 

– Az országban működő több mint háromszáz kormányablak még egyetlen évben sem bonyolított akkora ügyfélforgalmat, mint idén november végéig – közölte György István. Az újonnan átadott kormányablakkal együtt 

már 320 járási és kerületi helyen lehet ügyeket intézni Magyarországon, 

a harkányi átalakításával pedig az összes okmányiroda kormányablakká formálása befejeződött – mondta az államtitkár. 

Hozzátette, hogy 

míg az eddigi csúcsévben, 2019-ben 14,6 millió ügyfél fordult meg a kormányablakokban, 2025 novemberének végén már a 15 milliós – 70-75 százalékban okmányügyes – ügyfélforgalmat is átlépték, ez a szám pedig az év végéig tovább fog nőni.

Véleménye szerint az emberek igénylik, szeretik a lakhelyükhöz minél közelebbi ügyintézési lehetőséget. Magyarországon ugyanis ma több mint 6,5 millió ember él olyan településen, ahol már van kormányablak, még a legtávolabb élőknek sem kell 12-14 kilométernél többet utazniuk ezekért a szolgáltatásokért.

 

Megújult, ügyfélbarát lett a közigazgatás 

A 2011 óta tartó időszak a magyar közigazgatás rendkívüli megújítását hozta anélkül, hogy ez az emberek életét komolyabban megbolygatta volna. 

Az egész közigazgatás intézményrendszerében megújult, így egy sokkal logikusabb, ügyfélbarát, nagyon végiggondolt koncepció alapján kialakított intézményrendszer jött létre a kormányhivatalok megalakulásával, a kormányablakok megnyitásával, a járások visszatérésével 

– emelte ki.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy más területen is igyekezett a kormány az emberek segítségére lenni: 

  • az adóhivatal már közel ötmillió munkavállalónak készíti el a személyi jövedelemadó bevallását, 
  • míg az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) vagy a Digitális Állampolgárság – DÁP telefonos alkalmazással 

is egyre több, korábban csak személyesen intézhető ügy kerül digitális platformra.

György István azt mondta: bár a kormányzat igyekszik a legújabb kor technológiáját az emberek szolgálatába állítani, a személyes ügyintézésre a jövőben is mindig biztosítanak professzionális szakembereket a közigazgatásban, hiszen az emberek kifejezetten preferálják Magyarországon a személyes kapcsolattartást.

 

Nagy segítség a harkányiaknak az új kormányablak

Nagy Csaba (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője közölte: a járásban a harkányi a harmadik kormányablak, és azért volt szükség rá, mert

 az aprófalvas térségben sokaknak problémát jelentett a másik két hely felkeresése. 

– Mivel a kormányzat számára fontosak a kistelepüléseken élők, a helyiek ötletét karolta fel a közigazgatási tárca – emelte ki.

Horváth Zoltán baranyai főispán azt mondta, az elmúlt tizenkét évben tizenkét kormányablak nyílt meg a vármegyében a harkányival együtt, s van már egy, kifejezetten gépjárművekkel kapcsolatos ügyek intézésére szolgáló hely is Pécsett. 

Az 52 millió forintos központi támogatással kialakított harkányi kormányablak a siklósi és a villányi mellett segíti a dél-baranyai térségben élőket is

 – emelte ki.

A harkányi kormányablakot a baranyai fürdőváros központi helyén, a polgármesteri hivatal épületében alakították ki a korábbi okmányirodából. A meglévő épületrészben az új ügyféltér mellett gyerekbarát váró, mosdó, szerverszoba és irattár létesült.

 

Borítókép: Minden eddiginél többen fordultak meg a kormányablakokban (Fotó: MW)

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu