Rekordot döntött idén a kormányablakok ügyfélforgalma

Új kormányablakot adtak át pénteken a Baranya vármegyei Harkányban – az eseményen részt vett a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára is.

– Az országban működő több mint háromszáz kormányablak még egyetlen évben sem bonyolított akkora ügyfélforgalmat, mint idén november végéig – közölte György István. Az újonnan átadott kormányablakkal együtt

már 320 járási és kerületi helyen lehet ügyeket intézni Magyarországon,

a harkányi átalakításával pedig az összes okmányiroda kormányablakká formálása befejeződött – mondta az államtitkár.

Hozzátette, hogy

míg az eddigi csúcsévben, 2019-ben 14,6 millió ügyfél fordult meg a kormányablakokban, 2025 novemberének végén már a 15 milliós – 70-75 százalékban okmányügyes – ügyfélforgalmat is átlépték, ez a szám pedig az év végéig tovább fog nőni.

Véleménye szerint az emberek igénylik, szeretik a lakhelyükhöz minél közelebbi ügyintézési lehetőséget. Magyarországon ugyanis ma több mint 6,5 millió ember él olyan településen, ahol már van kormányablak, még a legtávolabb élőknek sem kell 12-14 kilométernél többet utazniuk ezekért a szolgáltatásokért.

Megújult, ügyfélbarát lett a közigazgatás

A 2011 óta tartó időszak a magyar közigazgatás rendkívüli megújítását hozta anélkül, hogy ez az emberek életét komolyabban megbolygatta volna.

Az egész közigazgatás intézményrendszerében megújult, így egy sokkal logikusabb, ügyfélbarát, nagyon végiggondolt koncepció alapján kialakított intézményrendszer jött létre a kormányhivatalok megalakulásával, a kormányablakok megnyitásával, a járások visszatérésével

– emelte ki.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy más területen is igyekezett a kormány az emberek segítségére lenni:

az adóhivatal már közel ötmillió munkavállalónak készíti el a személyi jövedelemadó bevallását,

míg az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) vagy a Digitális Állampolgárság – DÁP telefonos alkalmazással

is egyre több, korábban csak személyesen intézhető ügy kerül digitális platformra.