Népszerű a DÁP – már több mint 2,5 millióan töltötték le az alkalmazást + videó

Már több mint 2,5 millió ember töltötte le a Digitális Állampolgárság alkalmazást (DÁP) – közölte a miniszterelnök főtanácsadója szombaton a Facebook-oldalán megjelent videójában. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta az alkalmazás gyors és biztonságos megoldást kínál a mindennapi ügyintézéshez.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 29. 10:54
Forrás: Shutterstock
„Már több mint 2,5 millió ember töltötte le a Digitális Állampolgárság alkalmazást (DÁP), amely gyors és biztonságos megoldást kínál a mindennapi ügyintézéshez, az állampolgároknak nem kell felesleges adminisztrációval bajlódniuk”  – mondta Nyitrai Zsolt a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Budapest, 2025. november 24. Nyitrai Zsolt kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a kormánypártok háborúellenes aláírásgyűjtésén a II. kerületi Keleti Károly utcai Fidesz irodában 2025. november 24-én. MTI/Kocsis Zoltán
Nyitrai Zsolt kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán) 

A miniszterelnök főtanácsadója aláhúzta, 

a DÁP kényelmes és gyors ügyintézést biztosít sorbanállás nélkül.

Felidézte, Magyarország kormánya szolgáltató államot épít. Ezért indult a Gondosóra- és az ingyenes tanulói laptop program, valamint a cukorbeteg gyerekek ingyenes nyári táboroztatása – sorolta.

A videóban Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára elmondta, a DÁP célja, hogy a hivatalos, illetve a banki vagy a közművekkel kapcsolatos ügyintézés gyorsabb és kényelmesebb legyen.

Egy helyen érhetők el és továbbíthatók a személyes adatok, okmányok és járműadatok szigorú, törvényileg szabályozott védelem mellett. Az adatok biztonságban vannak, illetéktelenek nem férhetnek hozzá

– húzta alá.

A helyettes államtitkár közölte, 

egyetlen bejelentkezéssel több mint 200 állami és piaci weboldal és alkalmazás érhető el, a digitális erkölcsi bizonyítvány pár kattintással igényelhető.

Hozzátette, az alkalmazásban biztosított e-aláírás magánszemélyek számára és magáncélra jogilag egyenértékű a kézi aláírással, Magyarországon és az EU-ban is elfogadott.

Solymár Károly Balázs közölte, céljuk, hogy folyamatosan bővüljön a mobiltelefonnal intézhető ügyek köre.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

               
       
       
       

