Ne halogassa az ügyintézést – rendezze függőben lévő dolgait még az ünnepek előtt!

Mihamarabb intézze el mindenki a hivatali ügyeit, még az ünnepek előtt – javasolja a közleményében a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.

Változik az ügyfélfogadás a kormányablakokban az ünnepek alatt- Fotó: Szalay Károly

A lejáró okmányok meghosszabbítása mellett az Otthon start fix 3 százalékos lakáshitel iránti kiemelt érdeklődés miatt különösen érdemes ezt szem előtt tartani annak, aki földhivatali kérelmet és a tb-jogviszony igazolását igényelné.

Az ügyfeleket segíti, hogy a kormányablakok december 13-án (szombaton) egységesen 8-tól 12 óráig tartanak nyitva

– közölték.

Felhívták a figyelmet, hogy

az ünnepnapok és áthelyezett munkanapok miatt december 24-től január 5-ig a kormányablakokban és kormányhivatalokban korlátozott lesz az ügyintézés.

Az év végi leállás a földhivatalokat és az egészségbiztosítási ügyfélszolgálatokat is érinti, amit az Otthon start fix 3 százalékos lakáshitel iránt érdeklődőknek is érdemes számításba venni – tették hozzá. A tb-jogviszony igazolását személyesen vagy e-papíron legkésőbb december 16-ig javasolt igényelni – az igazolás harminc napig érvényes.

A kormányzat elektronikus ügyintézésre szolgáló honlapján a leállás idején is beadható kérelem, és még aznap megérkezik az igazolás az igénylő elektronikus tárhelyére, ha minden adatot hiánytalanul megadott – tájékoztatott a tárca.

A földhivatalok január 7-én nyitnak

– a szünet alatt elektronikusan vagy postán érkező beadványokat január 5-től dolgozzák fel, a széljegyzést is ezzel a nappal végzik, a kérelmeket tehát érdemes december 23-a előtt benyújtani.

Felhívták a figyelmet arra, hogy

a halaszthatatlan ügyek intézése céljából az év végi leállás munkanapjain, december 29–31-én országszerte 22 kormányablak és a Központi Kormányablak várja az ügyfeleket 8 és 12 óra között, ezért érdemes még december 23-ig mindenkinek elintézni a lejáró okmányok megújítását és más hivatali ügyeket.

Az ügyintézésre e hét szombatja is rendelkezésre áll,

december 13-án ugyanis egységesen 8 és 12 óra között tartanak nyitva a kormányablakok, ekkor kell ugyanis ledolgozni a december 24-i pihenőnapot

– jelezték.