kormányablakokbannyitvatartásOtthon Start Fixokmányügyfélszolgálatföldhivatal

Ne halogassa az ügyintézést – rendezze függőben lévő dolgait még az ünnepek előtt!

A kormányhivatalok azt javasolják, hogy a hivatalos ügyeket még az ünnepek előtt intézzük el. Az ünnepnapok és az áthelyezett munkanapok miatt ugyanis a kormányablakokban és a kormányhivatalokban korlátozott lesz az ügyintézés.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 10. 12:25
Fotó: Balázs Attila Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mihamarabb intézze el mindenki a hivatali ügyeit, még az ünnepek előtt – javasolja a közleményében a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. 

20231214 Fertőd Kormányablak átadása Fotó: Szalay Károly SZK Kisalföld
Változik az ügyfélfogadás a kormányablakokban az ünnepek alatt- Fotó: Szalay Károly

A lejáró okmányok meghosszabbítása mellett az Otthon start fix 3 százalékos lakáshitel iránti kiemelt érdeklődés miatt különösen érdemes ezt szem előtt tartani annak, aki földhivatali kérelmet és a tb-jogviszony igazolását igényelné. 

Az ügyfeleket segíti, hogy a kormányablakok december 13-án (szombaton) egységesen 8-tól 12 óráig tartanak nyitva 

– közölték. 

Felhívták a figyelmet, hogy  

az ünnepnapok és áthelyezett munkanapok miatt december 24-től január 5-ig a kormányablakokban és kormányhivatalokban korlátozott lesz az ügyintézés.

Az év végi leállás a földhivatalokat és az egészségbiztosítási ügyfélszolgálatokat is érinti, amit az Otthon start fix 3 százalékos lakáshitel iránt érdeklődőknek is érdemes számításba venni – tették hozzá.  A tb-jogviszony igazolását személyesen vagy e-papíron legkésőbb december 16-ig javasolt igényelni – az igazolás harminc napig érvényes.

A kormányzat elektronikus ügyintézésre szolgáló honlapján a leállás idején is beadható kérelem, és még aznap megérkezik az igazolás az igénylő elektronikus tárhelyére, ha minden adatot hiánytalanul megadott – tájékoztatott a tárca.

A földhivatalok január 7-én nyitnak 

– a szünet alatt elektronikusan vagy postán érkező beadványokat január 5-től dolgozzák fel, a széljegyzést is ezzel a nappal végzik, a kérelmeket tehát érdemes december 23-a előtt benyújtani.

Felhívták a figyelmet arra, hogy 

a halaszthatatlan ügyek intézése céljából az év végi leállás munkanapjain, december 29–31-én országszerte 22 kormányablak és a Központi Kormányablak várja az ügyfeleket 8 és 12 óra között, ezért érdemes még december 23-ig mindenkinek elintézni a lejáró okmányok megújítását és más hivatali ügyeket.

Az ügyintézésre e hét szombatja is rendelkezésre áll, 

december 13-án ugyanis egységesen 8 és 12 óra között tartanak nyitva a kormányablakok, ekkor kell ugyanis ledolgozni a december 24-i pihenőnapot

 – jelezték.

A többi kormányhivatali ügyfélszolgálat most szombati nyitvatartásáról a kormányhivatalok hivatalos honlapján érdemes tájékozódni. 

 

Borítókép: Dolgozó a mándoki kormányablakban (Fotó: MTI/Balázs Attila)

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu