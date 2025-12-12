beruházásmohácsnyul zoltánemlékhelyországgyűlés

Az előttünk lévő mohácsi emlékév egyszerre a kegyelet, a hősiesség és a közép-európai összefogás éve lesz

Ütemterv szerint halad a Mohácsi Nemzeti Emlékhely megújítása.

2025. 12. 12.
Fotó: Kacsúr Tamás Forrás: MTI
Ütemterv szerint halad a Mohácsi Nemzeti Emlékhely megújítása, jelenleg 15 százalékos készültségi fokon áll a kivitelezés – jelentette be a beruházást finanszírozó Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) magasépítésért felelős helyettes államtitkára a mohácsi képviselő-testület ülésén. Nyul Zoltán kiemelte: a Mohácsi Nemzeti Emlékhely méltó módon teljesen megújul, a kivitelezési munkálatok már két hónapja zajlanak.

Ajka, 2025. november 5. Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára beszédet mond Ajka önkormányzati képviselőtestületének ülésen a városháza tanácstermében 2025. november 5-én. Megújul Ajka belvárosa, a város folyója, valamint a Torna-patak környéke egy mintegy hatmilliárd forintos beruházásnak köszönhetően várhatóan 2028 nyarára. MTI/Katona Tibor
Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára
(Fotó: MTI/Katona Tibor)

Az emlékhely megújításához kapcsolódik egy új kiállítótér létrehozása is. Megújul a mohácsi csatatéri emlékkápolna is, amely méltó módon állít emléket a csata hőseinek. Kopjafákat és zászlótartókat is felújítanak, továbbá elhelyeznek egy emlékkeresztet.

A beruházás során olyan létesítményeket hoznak létre, amelyek megfelelnek a gazdaságos üzemeltetés szempontjainak

– hangsúlyozta Nyul Zoltán. A régészeti eljárás már befejeződött; újabb tömegsírt nem tártak fel, azonban csontokat találtak, és ezek megfelelő elhelyezéséről gondoskodnak – tette hozzá.

A helyettes államtitkár a második mohácsi csata Harsány-hegyi emlékhelye kapcsán közölte: ennek megvalósítására is közbeszerzési eljárást írnak ki. Ebben az esetben kétszázmillió forintos költséggel számolnak. A beruházás a nyár elejére, közepére valósul meg.

Hargitai János, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője, a mohácsi csata 500. évfordulójáról történő méltó megemlékezéssel összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos azt közölte, hogy a fejlesztések mind költségvetési forrásból valósulnak meg.

Az Országgyűlés szerdán fogadta el a mohácsi csata hőseinek emlékéről szóló javaslatot, amely rögzíti, hogy 2026-ban az egész nemzetet megszólító emlékévet tervez a kormány.

„Az előttünk lévő mohácsi emlékév egyszerre a kegyelet, a hősiesség és a közép-európai összefogás éve”

– fogalmazott Hargitai János.

Borítókép: A Mohácsi Nemzeti Emlékhely 2025. október 2-án (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

