Kezdődik a mohácsi csata emlékhelyének átalakítása

Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, régészeti feltárásokat követően, 1976. augusztus 29-én, a csata évfordulójának 450. évfordulóján nyílt meg a Mohácsi Nemzeti Emlékhely.

Fotó: Mohácsi Nemzeti Emlékhely

A park területe 1700 katona végső nyughelye. A tömegsírok között II. Lajos király, Szulejmán szultán, Tomori Pál, Kanizsai Dorottya, és sok-sok névtelen vitéz fából kifaragott szobrait láthatjuk. A fegyvereket, lovakat megidéző sírjelek sokasága eleven mozgást teremt a csendes sírkertben. Megkondíthatjuk a kis lélekharangot, amelynek hangja tovább fokozza a sírkert magasztos hangulatát. A 2011-ben átadott, Szent Koronát formázó impozáns kiállító- és kilátóépület több szinten ad helyet kiállításoknak.

A mohácsi csatában elesett katonák tömegsírjának helyén a nemrég elhunyt Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész, Vadász György tervei alapján épült meg a kor minden tudását felvonultató, nagy üvegszerkezettel kiemelten szellőssé tett, átriumos központi épület

– emeli ki a Magyar Építők. Pölöskei József ötvösművész bronz díszkapuja, valamint Vadász földbe süllyesztett építménye közepén Illés Gyula szobrászművész fehér kőrózsát formázó kútját helyezték el. Az együttes 2011-ben a Szent Koronát mintázó fogadóépülettel bővült, amely szintén Vadász György alkotása. Ebben, a föld alatti szinten lévő kiállítótérben a csatával kapcsolatos kiállítást rendeztek be. Az első emeleten tárgyaló és mini kiállítótér kapott helyet. A legfelső, kupolaszint időszaki tárlatok helyszíne, továbbá egy kávézót és egy éttermet alakítottak ki benne.

A hamarosan megkezdődő rekonstrukció során a sírkert teljes egészében meg fog újulni, és kialakítanak egy, a mohácsi csatát bemutató új kiállítóteret.

Felújítják a fogadóépületet, lecserélik a felső kupolaszintet, átvezetést alakítanak ki az alsó kiállítótér felé, mindezek mellett új térszint alatti kiállítóteret és új kápolnát is építenek. Az építés során a Hádész-kapu rekonstrukciójára is sor kerül a kegyeleti tér (tömegsírok helyszíne), valamint a teljes kert rekonstrukciója mellett. Ezekkel együtt a közép-európai összefogást jelképező emlékművek fogadófelületeit is kialakítják majd.