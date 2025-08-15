Vlagyimir Putyin is landolt Alaszkában

Az orosz elnök nem sokkal Donald Trump után érkezett meg a csúcstalálkozó helyszínére. Az orosz elnök delegációjában helyet kapott Jurij Usakov elnöki tanácsadó, Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter és Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője.

Ahogy megírtuk, az Air Force One fedélzetén az elnök mellett érkezett az amerikai delegáció is: Marco Rubio külügyminiszter, John Ratcliffe CIA-igazgató, Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja is.

