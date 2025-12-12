Tűz keletkezett egy családi házban, Salgótarjánban, a Kisvasút utcában – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Kigyulladt a mosógép, leégett egy ház Salgótarjánban
A tetőszerkezetre is átterjedtek a lángok.
Úgy tudni, egy mosógép gyulladt ki, és a tetőszerkezetre is átterjedtek a lángok, amiket két vízsugárral fojtottak el a város hivatásos tűzoltói. Személyi sérülés nem történt, az épületből mindenki időben ki tudott jönni.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A szombati időjárást olvasva nehéz elhinni, hogy még az idén lesz Magyarországon tél
A remény hal meg utoljára.
Betalált Szita Károly üzenete: Márki-Zay Péter látványosan kiakadt + videó
Mintegy 3200 településre érkezett levél, amelyben arra kérte a polgármestereket, határozatban utasítsák el a Tisza Párt adótervezetét.
Így vált köddé a Tisza Párt Észak-Magyarországon
Alig több mint fél tucat csoportosulás van a teljes vármegyében.
Elkordonozzák a malacsütést a budapesti vásáron, mert túl sok feljelentést tettek a vegánok
Zavaró nekik a forgó malac látványa.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A szombati időjárást olvasva nehéz elhinni, hogy még az idén lesz Magyarországon tél
A remény hal meg utoljára.
Betalált Szita Károly üzenete: Márki-Zay Péter látványosan kiakadt + videó
Mintegy 3200 településre érkezett levél, amelyben arra kérte a polgármestereket, határozatban utasítsák el a Tisza Párt adótervezetét.
Így vált köddé a Tisza Párt Észak-Magyarországon
Alig több mint fél tucat csoportosulás van a teljes vármegyében.
Elkordonozzák a malacsütést a budapesti vásáron, mert túl sok feljelentést tettek a vegánok
Zavaró nekik a forgó malac látványa.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!