Két gyermek kórházba került, miután három autó karambolozott Tolnában

Három személyautószenvedett ráfutásos balesetet Györkönyben, a Széchenyi utcában – írja a Teol a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése alapján.
Úgy tudni, két felnőttet és két gyermeket megfigyelésre a Paksra, a Központi Rendelőintézetbe szállítottak. Az eset részleteit és a helyszíni fotókat ebben a cikkben találja.
