balesetgyermekkórház

Két gyermek kórházba került, miután három autó karambolozott Tolnában

És két felnőtt is.

Magyar Nemzet
Forrás: Teol2025. 12. 12. 13:00
a baleset Forrás: Teol/TVMRFK
Három személyautószenvedett ráfutásos balesetet Györkönyben, a Széchenyi utcában – írja a Teol a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése alapján. 

Úgy tudni, két felnőttet és két gyermeket megfigyelésre a Paksra, a Központi Rendelőintézetbe szállítottak. Az eset részleteit és a helyszíni fotókat ebben a cikkben találja. 

 

