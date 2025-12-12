Leprás esetet azonosítottak Kolozsváron

Leprás megbetegedést igazoltak Kolozsváron egy ázsiai fiatal nőnél, további három lepragyanús társa pedig még megfigyelés alatt áll – közölte pénteken a Maszol.ro kolozsvári hírportál.

A nő masszőrként dolgozott egy szépségszalonban. Fotó: Shutterstock

Az egészségügyi hatóságok közlése szerint a leprás nő egy kolozsvári spa-szépségszalonban dolgozik masszőrként. A további három lepragyanús személy is ázsiai fiatal nő, ugyanabban a szépségszalonban dolgoznak.

Ketten közülük – egy 21 éves és egy 25 éves indonéziai nő – november 26-án jelentkeztek a kolozsvári megyei sürgősségi kórházban. A mikrobiológiai adatok alapján az egyik esetet csütörtökön megerősítették, három másik pedig klinikai és járványügyi megfigyelés alatt áll.

Az Állami Egészségügyi Felügyelet és a Kolozs Megyei Közegészségügyi Igazgatóság felfüggesztette a szépségszalon működését, fertőtlenítettek minden helyiséget, a személyzet minden tagját kivizsgálják, és kiterjesztik az epidemiológiai vizsgálatot.

A leprás páciens esetében elkezdték az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által előírt kezelést, ami után a nemzetközi protokollok szerint a fertőzésveszély csökken, majd teljesen megszűnik – idézte a Maszol a román egészségügy minisztérium közleményét.

Romániában az utolsó leprás esetet 1981-ben diagnosztizálták.

Európai szinten az esetek szórványosak, többnyire Ázsia, Afrika vagy Latin-Amerika endémiás területeiről származó személyeknél fordulnak elő – közölte a román egészségügyi hatóság.

A tájékoztató szerint a lepra lassú evolúciójú, alacsony fertőzőképességű betegség, amelyet egy baktérium, a Mycobacterium leprae okoz. A megfertőződéshez hosszan tartó kitettség szükséges. A betegség nem terjed kézfogással,

öleléssel,

tömegközlekedési eszközökön való utazással,

közös terek használatával.

Borítókép: A lepra lassú evolúciójú, alacsony fertőzőképességű betegség (Fotó: Shutterstock)