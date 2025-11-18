„Ma Spanyolországban tartok megbeszéléseket, amelyeket már jó ideje készítünk elő. Arra számítunk, hogy egy újabb erős ország növeli majd a támogatását – segítve bennünket abban, hogy életeket védjünk meg, és közelebb kerüljünk a háború befejezéséhez. Azon dolgozunk, hogy a találkozó Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel olyan megállapodásokat eredményezzen, amelyek nagyobb erőt adnak számunkra. Ukrajnának minden nap kézzelfogható eredményeket kell elérnie a partnereivel fenntartott kapcsolataiban” – írta Volodimir Zelenszkij az X-en.
Zelenszkij meghátrál, újraindulhatnak a béketárgyalások
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-en közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy Spanyolországban folytat egyeztetéseket, amelyeket – mint írja – hosszabb ideje készítettek elő. Kijelentése szerint arra számítanak, hogy „egy újabb erős ország” növeli majd Ukrajna támogatását. Ezt követően jöhet a fordulat.
Az államfő bejelentette, hogy holnap Törökországba utazik.
Holnap Törökországban tartok megbeszéléseket. Arra készülünk, hogy új lendületet adjunk a tárgyalásoknak, és kidolgoztunk olyan megoldásokat, amelyeket partnereinknek fogunk javasolni. Mindent megtenni a háború lezárásának mielőbbi eléréséért Ukrajna legfontosabb prioritása. Emellett azon is dolgozunk, hogy helyreállítsuk a hadifogolycseréket, és hazahozzuk a fogságban lévő katonáinkat.
Zelenszkij arról is beszámolt, hogy csütörtökre összehívta a Vezérkari értekezlet előkészítését.
Csütörtökre utasítást adtam a Vezérkari értekezlet előkészítésére. Természetesen ezen a héten releváns egyeztetések lesznek a kormánytagokkal, valamint találkozó a Verhovna Rada vezetésével és a Nép Szolgája parlamenti frakció tagjaival. Előkészítek több szükséges törvényjavaslatot és elvi, gyors döntést, amelyekre az államunknak szüksége van.
További Külföld híreink
Borítókép: Pedro Sánchez és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, addig Magyarországon béke lesz! + videó
Magyarország továbbra is a béke pártján áll.
Súlyos korrupciós vádak az ukrán elnöki hivatal vezetője ellen
Egyre több jel utal arra, hogy Andrij Jermak külön hatalmi központot épített ki Kijevben.
Igent mondtak Trump béketervére
Oroszország és Kína nem vett részt a határozathozatalban.
Kiderült, mi Brüsszel őrült terve az ukrán katonákkal
„Harcban kipróbált” hadseregről álmodik a háborúpárti vezető.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, addig Magyarországon béke lesz! + videó
Magyarország továbbra is a béke pártján áll.
Súlyos korrupciós vádak az ukrán elnöki hivatal vezetője ellen
Egyre több jel utal arra, hogy Andrij Jermak külön hatalmi központot épített ki Kijevben.
Igent mondtak Trump béketervére
Oroszország és Kína nem vett részt a határozathozatalban.
Kiderült, mi Brüsszel őrült terve az ukrán katonákkal
„Harcban kipróbált” hadseregről álmodik a háborúpárti vezető.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!