Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

Volodimir ZelenszkijSpanyolországorosz-ukrán háborúPedro Sánchez

Zelenszkij meghátrál, újraindulhatnak a béketárgyalások

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök X-en közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy Spanyolországban folytat egyeztetéseket, amelyeket – mint írja – hosszabb ideje készítettek elő. Kijelentése szerint arra számítanak, hogy „egy újabb erős ország” növeli majd Ukrajna támogatását. Ezt követően jöhet a fordulat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 9:20
Pedro Sánchez és Voodimir Zelenszkij Fotó: JUSTIN TALLIS Forrás: POOL
„Ma Spanyolországban tartok megbeszéléseket, amelyeket már jó ideje készítünk elő. Arra számítunk, hogy egy újabb erős ország növeli majd a támogatását – segítve bennünket abban, hogy életeket védjünk meg, és közelebb kerüljünk a háború befejezéséhez. Azon dolgozunk, hogy a találkozó Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel olyan megállapodásokat eredményezzen, amelyek nagyobb erőt adnak számunkra. Ukrajnának minden nap kézzelfogható eredményeket kell elérnie a partnereivel fenntartott kapcsolataiban” – írta Volodimir Zelenszkij az X-en.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: XOSE BOUZAS / Hans Lucas)
Volodimir Zelenszkij (Fotó: XOSE BOUZAS / Hans Lucas)

Az államfő bejelentette, hogy holnap Törökországba utazik.

Holnap Törökországban tartok megbeszéléseket. Arra készülünk, hogy új lendületet adjunk a tárgyalásoknak, és kidolgoztunk olyan megoldásokat, amelyeket partnereinknek fogunk javasolni. Mindent megtenni a háború lezárásának mielőbbi eléréséért Ukrajna legfontosabb prioritása. Emellett azon is dolgozunk, hogy helyreállítsuk a hadifogolycseréket, és hazahozzuk a fogságban lévő katonáinkat.

Zelenszkij arról is beszámolt, hogy csütörtökre összehívta a Vezérkari értekezlet előkészítését.

Csütörtökre utasítást adtam a Vezérkari értekezlet előkészítésére. Természetesen ezen a héten releváns egyeztetések lesznek a kormánytagokkal, valamint találkozó a Verhovna Rada vezetésével és a Nép Szolgája parlamenti frakció tagjaival. Előkészítek több szükséges törvényjavaslatot és elvi, gyors döntést, amelyekre az államunknak szüksége van.

 

Borítókép: Pedro Sánchez és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bánó Attila
idezojelekZelenszkij

Az ukrán maffiabotrány csak a jéghegy csúcsa

Bánó Attila avatarja

Nyugat-Euró­pában szokássá vált a Brüsszelnek tetsző lakájok felmagasztalása, felelősségre vonásuk megakadályozása.

