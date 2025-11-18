Zelenszkij meghátrál, újraindulhatnak a béketárgyalások

„Ma Spanyolországban tartok megbeszéléseket, amelyeket már jó ideje készítünk elő. Arra számítunk, hogy egy újabb erős ország növeli majd a támogatását – segítve bennünket abban, hogy életeket védjünk meg, és közelebb kerüljünk a háború befejezéséhez. Azon dolgozunk, hogy a találkozó Pedro Sánchez spanyol miniszterelnökkel olyan megállapodásokat eredményezzen, amelyek nagyobb erőt adnak számunkra. Ukrajnának minden nap kézzelfogható eredményeket kell elérnie a partnereivel fenntartott kapcsolataiban” – írta Volodimir Zelenszkij az X-en.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: XOSE BOUZAS / Hans Lucas)