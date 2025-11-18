Van abban valami egetverő ellentmondás, hogy civilizált európai nemzetek vezető politikusai feltétel nélkül támogatják azt a Volodimir Zelenszkijt, aki évek óta felháborító agresszivitással követeli Európától az ukrajnai háborúhoz és az országa, hatalma fennmaradásához szükséges eurómilliárdokat. És nemcsak követelőzik, hanem fenyegetőzik is. Igen, Zelenszkij fenyegeti az Európai Unió egyes tagországait.

Ukrajna nem tagja az uniónak, de elnöke mégis megengedi magának azt a testtartást, hogy egyik kezét nyújtja a milliárdokért, a másikkal pedig fenyeget. Fel lehetne tenni a kérdést, vajon miféle erkölcsi alapja van az ukrán elnöknek az efféle viselkedéshez, hiszen Ukrajnában tombol a diktatúra, lábbal tiporják az alapvető emberi jogokat, szólásszabadság nem létezik és napirenden vannak a kényszersorozások.

Tudjuk,

Ukrajnában háború van, a rendkívüli helyzet megváltoztatja a normális viszonyokat, sőt a törvényeket és még az alkotmányt is, csakhogy nem lehet mindent a háborúra fogni. Ezzel ugyanis nem magyarázható a hatalmas mértékű korrupció, a közpénzek elsikkasztása, a vagyonos maffiózók kivételezett helyzete, miközben jobb sorsra érdemes ukrán férfiak tízezrei hullanak el a fronton.

A napvilágra kerülő bűnügyek már Zelenszkij legszűkebb környezetét érintik, elég, ha a legutóbbi korrupciós botrányra gondolunk. Elképzelhető, hogy éppen Zelenszkij lenne tiszta és vétlen abban a piszkos közegben, amelyet ő irányít? Ne feledjük, pár hónappal ezelőtt az ukrán kormány törvényi úton próbálta irányítása alá vonni az ottani Nemzeti Korrupcióellenes Irodát (NABU), amely Zelenszkij közeli kapcsolatainak ügyeit akarta kivizsgálni.

Ez már a nyugati támogatóknak is sok volt, és az ukrajnai, illetve külföldi tiltakozások nyomán Zelenszkij végül visszavonta a törvényt, így a NABU jogállása sértetlen maradt. Most pedig éppen

a NABU derítette ki, hogy egyes befolyásos maffiózók az energiaszektor beruházásainak lefölözésével sok száz millió dollárt vágtak zsebre. A gazemberek egyike Timur Mindics, Zelenszkij régi bizalmasa és közeli üzlettársa, a másik érintett személy pedig German Galuscsenko igazságügyi miniszter.

Sajtóhírek szerint Mindics pár órával a NABU nyomozóinak megjelenése előtt Ausztriába szökött, ami jelzi, hogy megfelelő helyről figyelmeztették, vagyis a botrány szálai a hatalom legfelső szintjéig nyúlnak.