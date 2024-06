Az öt legjobb Humphrey Bogart-film – Casablanca + videó

A Humphrey Bogart filmjeit bemutató sorozatunk toplistáján az ötödik helyezett egy kevésbé ismert, de annál jelentősebb mozi, A Sierra Madre kincse (The Treasure of the Sierra Madre) lett. Az előkelő negyedik pozíciót a Raymond Chandler amerikai író által megteremtetett magándetektív, Philip Marlowe első esetét bemutató Hosszú álom (Big Sleep) című krimi szerezte meg. A bronzérmet egy igazi klasszikus film, az Afrika királynője (The African Queen) szerezte meg, az ezüstérmes mozi pedig a legendás noir krimi, A máltai sólyom (The Maltese Falon) lett. A héten már győztest hirdetünk, amely nem más, mint a filmtörténet egyik leghíresebb alkotása, a Casablanca című mozi.

1. Casablanca (1942)

A világhírű mozit Kertész Mihály rendezte, Humphrey Bogart és Ingrid Bergman főszereplésével. A forgatókönyvet Julius J. Epstein, Philip G. Epstein és Howard Koch írta, Murray Burnett és Joan Allison Everybody comes to Rick’s című színműve alapján. A filmet Magyarországon először 1947-ben mutatták be a mozik feliratosan, majd szinkronizáltan 1966. augusztus 27-én a Magyar Televízió.

A történet

A történet középpontjában Rick Blaine (Humphrey Bogart) áll, a cinikus és magának való kocsmatulajdonos. Az ő kocsmája az egyedüli hely, ahol a nácik elől Amerikába menekülők hamis papírokhoz juthatnak. Blaine apolitikus hozzáállása azonban megváltozik, amikor régi szerelme, Ilsa Lund (Ingrid Bergman) váratlanul felbukkan a bárjában. Ezúttal azonban Ilsa házasságban él a titokzatos és idealista ellenállási harcossal, Victor Laszlóval (Paul Henreid). Blaine ekkor egy pillanatra elveszíti korábbi határozottságát. A szerelem, a barátság és a hősiesség egyszerre van jelen a moziban.

Fotó: Mafab.hu

A film színészi teljesítményei kimagaslók. Bogart magával ragadóan alakítja Rick karakterét, akinek a kemény külseje mögött meglepően összetett és érzékeny lélek rejtőzik. Bergman és Henreid közötti kémia olyan erőteljes, hogy az néha szinte fájdalmasan átüt a vásznon. Emellett a dialógusok a Casablanca című film egyik legfőbb erősségei.

Ki volt Kertész Mihály?

Kertész Mihály 1886. december 25-én született Kaminer Manó néven Budapesten. Színész szeretett volna lenni, ezért 1903-ban, 17 évesen egy cirkusszal elszökött otthonról. A színiakadémián szerzett diplomát 1906-ban, aztán Pécsett és Szegeden dolgozott. Színészként szinte elsőként kezdett foglalkozni a némafilmkészítéssel. 1912-ben, Dániában rendezte első filmjét, melynek címe Az utolsó bohém volt. 1915-ben mutatták be a Tóth Ede népszínművéből készült A tolonc című némafilmjét, melyet a korabeli kritika az első kiváló magyar filmalkotásnak, a film- és színháztörténet felbecsülhetetlen alkotásának nevezett. A film eredetijét a második világháború után sokáig elveszettnek hitték, de 2006-ban New Yorkban fellelték az egyetlen megmaradt kópiáját. Felújítása után Magyarországon 2014-ben mutatták be a Művészetek Palotájában. A tolonc az egyetlen olyan mozgókép, amelyben megcsodálhatjuk Jászai Mari játékát is.

Kertész Mihály. Forrás: Wikipédia

Kertész Kolozsváron és Berlinben is dolgozott filmgyárakban, majd 1926-ban az Egyesült Államokba emigrált. Hollywoodban olyan sikeres filmeket készített, mint A panoptikum rejtélye (1933), a Blood kapitány (1935), a Robin Hood kalandjai (1938), a Mocskos arcú angyalok (1938), a Casablanca (1942) és a Mildred Pierce (1945). Leghíresebb rendezése azonban a világ egyik legnépszerűbb romantikus filmje, a Casablanca volt, melyért Kertész Mihály elnyerte a legjobb rendező Oscar-díját – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Klasszikus idézetek

A Casablanca mára kultuszfilmmé vált, és sok ikonikus idézettel rendelkezik. A „Here’s looking at you, kid” vagy a „Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine” ma is közismertek.

A Casablanca zárójelenete a filmtörténet egyik legfontosabb filmlezárása. Számtalanszor idézték és felhasználták más alkotásoknál.

Érdekességek

A film forgatókönyve folyamatosan változott a forgatás során. A film készítése közben sokszor változtattak a cselekményen és a karakterek sorsán is.

A film szereplőinek kiválasztása néhány esetben meglepő volt. Például, eredetileg Ronald Reaganre gondoltak Rick szerepére, de végül Humphrey Bogart kapta meg a szerepet.

Ingrid Bergman a film után kijelentette, hogy soha többé nem szeretne Casablancába menni. A Marokkóban lévő város márványfalai ugyanis nem voltak valódiak, és nem a valós Casablanca utcáin forgatták a film nagy részét.

A film sok kültéri jelenetét valójában a Warner Bros. Studios egy nagyobb modelljén vették fel, amelyet részletesen terveztek és építettek. Ezek a jelenetek olyan élethűek voltak, hogy a stúdióban dolgozó alkalmazottakat is szó szerint megijesztették, amikor meglátták a kész eredményt.

A Casablanca számos elismerést és díjat kapott, többek között három Oscar-díjat (legjobb film, legjobb rendező, legjobb forgatókönyv). A film még évtizedekkel később is magasra értékelt alkotásnak számít a kritikusok és a közönség körében egyaránt.

Játszd újra, Sam! Forrás: Mafab.hu

Összegzés

A Casablanca című film a filmtörténet egyik legnagyobb klasszikusa, ráadásul a rendezője, Kertész Mihály magyar. Ezért is jár neki a megkülönböztetett figyelem, de természetesen a történet nagyon erős, és a Bergman, Bogart kettős alakítása mind a mai napig a mozivilág ékkövének számít. Az Oscar-díjas alkotás mai szemmel is értékelhető, sőt a korához képest modernnek tűnik. A film zenei kísérete is kiemelkedő. A „As Time Goes By” és a „La Marseillaise” azonnal felismerhető dallamok, amelyek mélyebb érzelmi rétegeket adnak a történetnek.

Még a mai napig is hatással van a közönségre a Casablanca misztikus és szenvedélyes világa, amelyben a szerelem, a barátság és a kötelesség konfliktusa következetesen jelen van és például szolgál a mai kor nézőinek is. Az 1942-es alkotás meggyőzően bizonyítja, hogy az emberi sorsok és az egyéni döntések milyen módon fonódnak össze a nagy történelmi eseményekkel, és hogy az igazi hősiesség sokszor a legegyszerűbb döntésekben rejlik. Ez a mozi kötelező minden filmrajongónak.

Idővonal: A Casablanca című filmet 1942-ben mutatták be, abban az évben amikor Manilát, a Fülöp-szigetek fővárosát elfoglalták a japán csapatok, kezdetét vette a német hadvezetés Dobverés fedőnevű akciója (A német U-Bootok 1942 júliusáig az Egyesült Államok keleti partja előtt közel 500 hajót süllyesztettek el legénységgel együtt.). Fritz Todt, a Német Birodalom fegyverkezési és lőszerellátási miniszterének halálát követően a tárca élére Albert Speer, a Führer főépítésze került, a szlovák parlament utólagosan jóváhagyta a zsidók deportálását; az egyetlen ellenszavazatot a Magyar Párt képviselője, Esterházy János adja le, míg több szlovák képviselő – tiltakozása jeléül – a szavazás idején elhagyja az üléstermet, a chicagói futballstadionban Enrico Fermi és Szilárd Leó beindították a világ első ellenőrzött, önfenntartó nukleáris láncreakcióját. (Forrás: Wikipédia)

A jövő héten folytatjuk utazásunkat a filmek varázslatos világában.

Borítókép: Rick Blaine (Humphrey Bogart) és Ilsa Lund (Ingrid Bergman) (Forrás: Mafab.hu)