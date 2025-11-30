Talpra Magyarok-Tisza KözösségTisza Pártzászló káosz

Nem tudják a tiszások, melyik a magyar zászló

Abszurd posztban kell magyarázni a Tisza Párt egyik csoportjában, hogy is néz ki pontosan a magyar zászló

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 13:25
Magyar nemzeti zászló a Parlament épületén Fotó: Kisbenedek Attila Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szürreális posztra lettünk figyelmesek a Talpra Magyarok! – Tisza Közössége elnevezésű, több százezres csoportban. Az egyik felhasználó ugyanis arról posztolt, véleménye szerint zászlókáosz van jelenleg a csoportban.

Forrás: Magyar Nemzet

Zászlókáosz! Mindenki nagyon lelkesen adogatja hozzá a hozzászólásaihoz a zászlócskákat, de mivel piciben nehezen látszik, igen sokszor nem magyar zászló kerül oda

– jelentette ki a felhasználó. Kiemelte, a csoportban leggyakrabban a tádzsik, a holland, a luxemburgi, a szír, a jemeni, az iraki, az egyiptomi, az indiai és az iráni lobogókat fedezi fel olyan helyeken, ahol a kontextusból ítélve magyar zászlónak kellene lennie. 

A támogatók mellett a Tisza Párt korábbi fővárosi közgyűlési frakcióvezetője, Ordas Eszter is többször rossz zászlót használt a bejegyzéseiben. A politikus a magyar zászló helyett rendszeresen a tádzsikisztáni lobogót osztotta meg posztjaiban.

Tény, hogy a két lobogó eléggé hasonlít egymásra, ám míg Magyarország zászlaja három egyenlő szélességű vízszintes sávból áll, amelyeken a piros, a fehér és a zöld színek szerepelnek, addig a Közép-Ázsiai országénak középső sávjában látható egy korona is. 

Ordas Eszter privát oldala mellett a Tisza Budapest Facebook-oldalán is visszaköszön a már említett kínos baki. Ráadásul több kommentelő is felhívta a figyelmet a tévedésre, a bejegyzésekben mégsem történt változás. 

A Tiszások mellett Karácsony Gergely, a liberális szavazók egyik kedvenc politikusa is tádzsik zászlóval emlékezett meg nemrég 1956-ról. 

null

 

A kisfiam így emlékezett meg a forradalomról

 – írta Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-posztjában, majd megmutatta mit épített gyermeke legóból. Az igazi probléma ezt követően következett, amikor Budapest főpolgármestere elhelyezett egy tádzsik zászlót a szöveg mellé.

Borítókép: Magyar nemzeti zászló a Parlament épületén (Fotó: AFP/ Kisbenedek Attila)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu