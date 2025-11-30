Nem tudják a tiszások, melyik a magyar zászló

Szürreális posztra lettünk figyelmesek a Talpra Magyarok! – Tisza Közössége elnevezésű, több százezres csoportban. Az egyik felhasználó ugyanis arról posztolt, véleménye szerint zászlókáosz van jelenleg a csoportban.

Forrás: Magyar Nemzet

Zászlókáosz! Mindenki nagyon lelkesen adogatja hozzá a hozzászólásaihoz a zászlócskákat, de mivel piciben nehezen látszik, igen sokszor nem magyar zászló kerül oda

– jelentette ki a felhasználó. Kiemelte, a csoportban leggyakrabban a tádzsik, a holland, a luxemburgi, a szír, a jemeni, az iraki, az egyiptomi, az indiai és az iráni lobogókat fedezi fel olyan helyeken, ahol a kontextusból ítélve magyar zászlónak kellene lennie.

A támogatók mellett a Tisza Párt korábbi fővárosi közgyűlési frakcióvezetője, Ordas Eszter is többször rossz zászlót használt a bejegyzéseiben. A politikus a magyar zászló helyett rendszeresen a tádzsikisztáni lobogót osztotta meg posztjaiban.

Tény, hogy a két lobogó eléggé hasonlít egymásra, ám míg Magyarország zászlaja három egyenlő szélességű vízszintes sávból áll, amelyeken a piros, a fehér és a zöld színek szerepelnek, addig a Közép-Ázsiai országénak középső sávjában látható egy korona is.

Ordas Eszter privát oldala mellett a Tisza Budapest Facebook-oldalán is visszaköszön a már említett kínos baki. Ráadásul több kommentelő is felhívta a figyelmet a tévedésre, a bejegyzésekben mégsem történt változás.

A Tiszások mellett Karácsony Gergely, a liberális szavazók egyik kedvenc politikusa is tádzsik zászlóval emlékezett meg nemrég 1956-ról.

A kisfiam így emlékezett meg a forradalomról

– írta Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-posztjában, majd megmutatta mit épített gyermeke legóból. Az igazi probléma ezt követően következett, amikor Budapest főpolgármestere elhelyezett egy tádzsik zászlót a szöveg mellé.