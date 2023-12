Karácsonykor született a Casablanca magyar rendezője

1915-ben mutatták be a Tóth Ede népszínművéből készült A tolonc című némafilmjét, melyet a korabeli kritika az első kiváló magyar filmalkotásnak, a film- és színháztörténet felbecsülhetetlen alkotásának nevezett.

Jelenet A tolonc című filmből (Forrás: YouTube/NFI/A tolonc)

A film eredetijét a második világháború után sokáig elveszettnek hitték, de 2006-ban New Yorkban fellelték az egyetlen megmaradt kópiáját. Felújítása után Magyarországon 2014-ben mutatták be a Művészetek Palotájában. A tolonc az egyetlen olyan mozgókép, amelyben megcsodálhatjuk Jászai Mari játékát is.

Kertész Kolozsváron és Berlinben is dolgozott filmgyárakban, majd 1926-ban az Egyesült Államokba emigrált.

Hollywoodban olyan sikeres filmeket készített, mint A panoptikum rejtélye (1933), a Blood kapitány (1935), a Robin Hood kalandjai (1938), a Mocskos arcú angyalok (1938), a Casablanca (1942) és a Mildred Pierce (1945).

Leghíresebb rendezése azonban a világ egyik legnépszerűbb romantikus filmje, a Casablanca volt, melyért Kertész Mihály elnyerte a legjobb rendező Oscar-díját.

A film főszereplője az ugyancsak karácsonykor (1899. december 25-én) született Humphrey Bogart volt, akit máig minden idők leghíresebb hollywoodi férfi sztárjaként jegyez a filmipar.