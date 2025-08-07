fúvószeneNemzetközi Fúvós Napok FesztiváltáborPakskoncert

A fúvószenét ünneplik Pakson és környékén

A nyár egyik legkülönlegesebb zenei eseménye idén is visszatér, a Nemzetközi fúvós napok fesztivál augusztus 10. és 17. között újra megtölti élettel és muzsikával Paksot és környékét. A rendezvény nem csupán koncertek sorozata, hanem a fúvós hangszerek szerelmeseinek, a fiatal tehetségeknek, a zenepedagógiának és a közösségi zenélésnek az ünnepe.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 14:19
A Nemzetközi fúvós napok fesztivált Pakson és környékén rendezik meg Forrás: Nemzetközi fúvós napok fesztivál
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar fúvószene messze földön híres: neves szólistáink, kamaraegyütteseink rendszeresen szerepelnek külföldi koncerttermekben. Hazánkban jelenleg tizenhárom hivatásos fúvószenekar működik – ez európai szinten is kiemelkedő –, és már az alapfokú oktatásban is rendkívül magas színvonalú a képzés. Nem csoda, hogy a fiatal muzsikuspalánták közül sokan választják a fúvós hangszereket és kamaraformációkban, zenekarokban is örömmel muzsikálnak.

fúvós
A koncertélet mellett fúvószenei táborok várják az érdeklődőket (Fotó: Nemzetközi fúvós napok fesztivál)

Fúvószene mindenhol

A Nemzetközi fúvós napok fesztivál célja, hogy ezt az élő, pezsgő zenei világot testközelből mutassa meg a közönségnek koncerteken, közös eseményeken, oktatási programokon keresztül.

Az ingyenes fesztivál koncertjein idén is a legrangosabb magyar fúvószenekarok lépnek színpadra: a Magyar Rendőrség Zenekara, a Szolnoki Légierő Zenekar, a Magyar Honvédség Központi Zenekara és a Pénzügyőr Zenekar.

Zenei táborok, jövőt építő mesterkurzusok

A koncertélet mellett zenei táborok várják az érdeklődőket, több mint száz aktív résztvevőt fogadnak évente. Itt a kezdőktől a haladókig mindenki fejlődhet klarinét, szaxofon, tárogató, kürt, harsona, tuba és kamarazene szakon.

A magas szakmai színvonalat olyan világszínvonalú vendégoktatók garantálják, mint Philippe Cupert, a párizsi Opera klarinétművésze, Alicja Wolynczyk, lengyel szaxofonművész és Thomas Brunmayr, a Freiburgi Zeneakadémia tubaművésze és tanára.

A táborozók nemcsak tanulnak, hanem közösen kirándulnak, strandolnak, fociznak, koncertre járnak – és esténként akár egy bogrács mellett is tovább szövődhetnek a zenei barátságok.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu