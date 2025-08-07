A fúvószenét ünneplik Pakson és környékén

A magyar fúvószene messze földön híres: neves szólistáink, kamaraegyütteseink rendszeresen szerepelnek külföldi koncerttermekben. Hazánkban jelenleg tizenhárom hivatásos fúvószenekar működik – ez európai szinten is kiemelkedő –, és már az alapfokú oktatásban is rendkívül magas színvonalú a képzés. Nem csoda, hogy a fiatal muzsikuspalánták közül sokan választják a fúvós hangszereket és kamaraformációkban, zenekarokban is örömmel muzsikálnak.

A koncertélet mellett fúvószenei táborok várják az érdeklődőket (Fotó: Nemzetközi fúvós napok fesztivál)

Fúvószene mindenhol

A Nemzetközi fúvós napok fesztivál célja, hogy ezt az élő, pezsgő zenei világot testközelből mutassa meg a közönségnek koncerteken, közös eseményeken, oktatási programokon keresztül.

Az ingyenes fesztivál koncertjein idén is a legrangosabb magyar fúvószenekarok lépnek színpadra: a Magyar Rendőrség Zenekara, a Szolnoki Légierő Zenekar, a Magyar Honvédség Központi Zenekara és a Pénzügyőr Zenekar.

Zenei táborok, jövőt építő mesterkurzusok

A koncertélet mellett zenei táborok várják az érdeklődőket, több mint száz aktív résztvevőt fogadnak évente. Itt a kezdőktől a haladókig mindenki fejlődhet klarinét, szaxofon, tárogató, kürt, harsona, tuba és kamarazene szakon.

A magas szakmai színvonalat olyan világszínvonalú vendégoktatók garantálják, mint Philippe Cupert, a párizsi Opera klarinétművésze, Alicja Wolynczyk, lengyel szaxofonművész és Thomas Brunmayr, a Freiburgi Zeneakadémia tubaművésze és tanára.

A táborozók nemcsak tanulnak, hanem közösen kirándulnak, strandolnak, fociznak, koncertre járnak – és esténként akár egy bogrács mellett is tovább szövődhetnek a zenei barátságok.