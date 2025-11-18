Kit Harington bevallotta: szégyellte, ahogy Sophie Turnerrel kellett csókolóznia

Kit Harington az E! Newsnak mesélt arról, milyen furcsa élmény volt Sophie Turnerrel csókjeleneteket forgatni új horrorfilmjük, a The Dreadful munkálatai során. A két színész korábban közel egy évtizeden át alakított testvéreket a Trónok harcában, így nem volt egyszerű átkapcsolniuk egy teljesen más dinamika felé.

Kit Harington jóval alacsonyabb kolléganőjénél de nem emiatt jött zavarba. Fotó: TMDb

Kit Harington és Sophie Turner gótikus horrort forgat

Turner már augusztusban, a Late Night With Seth Meyers műsorában utalt rá, mennyire „visszataszítónak” érezte, hogy egykori „testvérével” kell szerelmes jeleneteket játszania. Harington most így idézte fel a felkérést és az első reakcióját: „Ő küldte át nekem a forgatókönyvet, és nem tudom, hogyan nem vette észre azt, amit én rögtön láttam. Én meg csak annyit mondtam: Ők szerelmesek, ugye? Ettől nagyon furcsán éreztem magam. De persze jó volt újra együtt dolgozni vele.”

A színész azt is tréfásan megjegyezte, hogy Turner majdnem egy fejjel magasabb nála, egy faládára kellett felállnia, hogy kényelmesen kivitelezni tudják a csókjelenetet, a színész szerint azonban a forgatáson gyorsan visszatért köztük a régi baráti összhang:

Olyan volt, mintha újra a családommal lennék.

A 15. században játszódó The Dreadful Anne-ről (Turner) és anyósáról szól, akik a társadalom peremén élnek. Amikor a múltjukból felbukkan egy férfi (Harington), olyan események láncolatát indítja el, amely mindent felforgat Anne életében. A filmet Natasha Kermani írta és rendezte; további szereplők: Marcia Gay Harden, Laurence O’Fuarain és Jonathan Howard. A The Dreadful premierdátuma egyelőre nem ismert.