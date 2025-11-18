Még idén kiemelt anyagi támogatást kapnak a katonák

A kormány kiemelt figyelmet fordít a nemzeti szuverenitás és biztonság garantálásának legfontosabb pilléreire, a Magyar Honvédség állományára. Ennek egyik jeleként jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter videóüzenetében, hogy kiemelt anyagi támogatásban részesülnek a honvédelemben szolgálók.



A miniszter tájékoztatása szerint:

több tízezer szerződéses, hivatásos katona és honvédelmi alkalmazott kap 120 ezer forint értékű SZÉP-kártya juttatást még december elején.

A bejelentésből világosan kiderül, hogy a honvédelmi vezetés ismeri az állomány igényeit és a mindennapi életben felmerülő kihívásokat. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte:

Megbecsüljük a honvédelemben szolgálókat! Az a jó hírünk van, hogy több tízezer szerződéses, hivatásos katona és honvédelmi alkalmazott 120 ezer forint SZÉP-kártya juttatást fog december elején kapni a számlájára. Ezt azért tesszük, mert a magyar katona megérdemli az elismerést.

A miniszter személyes tapasztalatai is megerősítették a döntés létjogosultságát. Beszámolt róla, hogy az év során tett alakulatlátogatásai és a katonákkal folytatott közvetlen beszélgetések során vált nyilvánvalóvá, hogy a SZÉP-kártya formájában érkező juttatás nagyon sokat segít a katonáknak a mindennapi életükben.

A juttatás kifizetését a tárcavezető maga járta ki a kormánynál – jelezte. A bejelentést a szolgálat fontosságának elismerésével zárta: