Rendkívüli

Orbán Viktor: Tizenegy pontot fogadtunk el a kisvállalkozások érdekében – kövesse nálunk élőben! + videó

Szalay-Bobrovniczky KristófSárkányok Kabul felettMagyar Honvédség

Akikre az egész nemzet büszke lehet – november 20-tól mozikban a Sárkányok Kabul felett!

Már csak pár nap, és a mozikba kerül a magyar katonák afganisztáni mentőakciójáról szóló, érzelmekkel teli, látványos akciódráma. A Sárkányok Kabul felett premierjére Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hívta fel a figyelmet a legújabb Facebook-bejegyzésében. A posztban bemutatja azt a két katonai szakértőt is, akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a film hiteles képet fessen a megtörtént eseményekről.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 17. 10:07
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

November 20-án érkezik a mozikba a Sárkányok Kabul felett című, érzelmekkel teli, látványos akciódráma. A filmet a Magyar Honvédség 2021-ben végrehajtott mentőakciója inspirálta, ennek során a magyar katonák 540 embert mentettek ki Afganisztánból a NATO-erők kaotikus kivonulásakor.

A premier dátumára Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hívta fel a figyelmet. Mint írja: „Azért, hogy a Magyar Honvédség modern kori hőseinek története méltó formában és megfelelő szakmaisággal kerülhessen a mozikba, a Magyar Honvédség katonai szakértőkkel támogatta a film elkészültét: dr. Bali Tamás dandártábornok, a Magyar Légierő parancsnoka és Simon Péter ezredes, a Különleges Művelet Parancsnoka – mindketten szolgáltak Afganisztánban.”

A honvédelmi miniszter a poszt alatt a két katonai szakértő életútjáról is írt.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

Falvédőre!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.