Akikre az egész nemzet büszke lehet – november 20-tól mozikban a Sárkányok Kabul felett!

November 20-án érkezik a mozikba a Sárkányok Kabul felett című, érzelmekkel teli, látványos akciódráma. A filmet a Magyar Honvédség 2021-ben végrehajtott mentőakciója inspirálta, ennek során a magyar katonák 540 embert mentettek ki Afganisztánból a NATO-erők kaotikus kivonulásakor.

A premier dátumára Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hívta fel a figyelmet. Mint írja: „Azért, hogy a Magyar Honvédség modern kori hőseinek története méltó formában és megfelelő szakmaisággal kerülhessen a mozikba, a Magyar Honvédség katonai szakértőkkel támogatta a film elkészültét: dr. Bali Tamás dandártábornok, a Magyar Légierő parancsnoka és Simon Péter ezredes, a Különleges Művelet Parancsnoka – mindketten szolgáltak Afganisztánban.”

A honvédelmi miniszter a poszt alatt a két katonai szakértő életútjáról is írt.