Szalay-Bobrovniczky Kristóf14. havi nyugdíjhonvédségi nyugállományú

A nyugdíjas honvédek is megkapják a 14. havi nyugdíjat

Az állam megbecsüli azokat, akik aktív szolgálatuk alatt a haza védelméért dolgoztak – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 13. 16:17
A kormány döntése értelmében a honvédségi nyugállományúakat is megilleti a 14. havi nyugdíj, amely a társadalmi megbecsülés és az állami elismerés jele mindazok iránt, akik aktív szolgálatuk során a haza védelméért dolgoztak – emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán.

A 14. havi nyugdíj bevezetése fokozatosan, több lépcsőben történik. 2026 februárjában minden nyugdíjas megkapja a rendes havi nyugdíját, a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj egyheti – egynegyednyi – összegét, és az ezt követő években a juttatás fokozatosan növekszik, amíg a teljes összeg be nem épül a kifizetések rendjébe – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter.

A juttatásokat a Magyar Államkincstár közreműködésével, a megszokott ütemezés szerint folyósítják, biztosítva, hogy minden jogosult időben megkapja a támogatást.

Korábban megírtuk, Orbán Viktor kormányfő ma jelentette be a közösségi oldalán: a kormány döntött, bevezeti a 14. havi nyugdíjat. A miniszterelnök emlékeztetett, a nemzeti kormány előtti időszakban a 13. havi nyugdíjat a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól.

– Amit vállaltunk, azt betartjuk. Azt mondtuk, velünk azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy, kire szavazott. Tisztelet az időseknek! – hangsúlyozta.

Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta, jövő februárban a 13. havi nyugdíjjal együtt minden nyugdíjas megkapja még a 14. havi juttatás negyedét is.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

