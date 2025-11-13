Gulyás Gergely: Nem az adatvédelmi szabályozással van a baj, hanem a Tisza Párttal

– Nem az adatvédelmi szabályozással van a baj, hanem az adatgazdával, a Tisza Párttal – jelentette ki a Tisza-adatbotrányról Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón rámutatott: „Nem tudom, mit várt, aki arra a Magyar Péterre bízta az adatait, aki lehallgatta a feleségét.”

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Emlékezetes, lapunk számolt be arról elsőként, hogy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón november elején: csaknem kétszázezer nevet és hozzájuk tartozó megannyi más információt tartalmaz. Azóta bebizonyosodott, a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki a hatalmas névsor. A kiszivárgott információk között szerepel a felhasználók

teljes neve,

lakcíme,

e-mail-címe,

választókerületi adata,

a regisztráció pontos ideje és helye,

valamint hogy milyen készüléken regisztráltak.

Orbán Viktor összehívta a nemzetbiztonsági ügyekért felelős kormánytagokat az ügyben, és megállapították: az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek. A miniszterelnök elrendelte az ügy azonnali kivizsgálását. A hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk is szerepelnek, mint az érintettek tényleges lokációja, valamint az is megtalálható, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai.